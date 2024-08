Tragedie pe aeroport. Doi oameni au fost uciși după explozia unei roți de avion FOTO

Doi angajați ai companiei Delta au fost uciși și o altă persoană a fost rănită marți, 27 august, după ce anvelopa unui Boeing 757 a explodat în timpul unor lucrări de mentenanță pe aeroportul din Atlanta, potrivit FOX 5 Atlanta.

Delta TechOps este responsabilă cu întreținerea și reparațiile companiilor aeriene. În acest moment nu au fost publicate alte informații despre membrii echipei sau despre cealaltă persoană care a fost rănită, relatează antena3.ro.

