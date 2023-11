Kremlinul a declarat luni, 13 noiembrie, că un articol al cotidianului The Washington Post potrivit căruia un ofiţer al armatei ucrainene a coordonat atacul asupra conductelor ruseşti Nord Stream este deosebit de alarmant, având în vedere că sursele publicaţiei mai spun că preşedintele Ucrainei nu a ştiut nimic despre această operaţiune, relatează Reuters.

Nimeni nu şi-a asumat responsabilitatea pentru exploziile din septembrie 2022 care au avut loc în largul insulei daneze Bornholm şi au avariat trei din cele patru conducte ale sistemului care livrează gaz rusesc în Europa.

The Washington Post a relatat că Roman Cervinski, un ofiţer militar ucrainean de rang înalt cu legături profunde cu serviciile de informaţii ucrainene, a fost coordonatorul atacului. Publicaţia citează totododată persoane neidentificate, care erau la curent cu operaţiunea şi care au declarat că preşedintele Volodimir Zelenski a fost ţinut în afara operaţiunii. Chervinski a primit ordine de la oficiali ucraineni de rang înalt care, în cele din urmă, raportau comandantului-şef, generalul Valeri Zalujni, a precizat The Washington Post.

”Urme ale Ucrainei în acest sabotaj, acest act terorist, apar din ce în ce mai des în rapoarte, investigaţii şi relatări din mass-media”, a comentat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. ”Acest articol spune că este posibil ca preşedintele Zelenski să nu fi fost la curent cu astfel de acţiuni ale subordonaţilor săi din agenţiile de securitate. Este un semnal foarte alarmant nu numai pentru noi, ci şi pentru ţările din Occidentul colectiv”, a punctat Peskov. ”Dacă regimul de la Kiev nu mai controlează situaţia din propria ţară, atunci acest lucru este alarmant şi trebuie, de asemenea, luat în considerare”, a adăugat el.

O scădere bruscă a presiunii în conductele de sub Marea Baltică a fost înregistrată pe 26 septembrie 2022, iar seismologii au detectat explozii, ceea ce a declanşat un val de speculaţii cu privire la cine a sabotat proiectul de miliarde de dolari care transporta gazul rusesc către Germania. Unii oficiali americani şi europeni au sugerat iniţial, fără dovezi, că Rusia şi-ar fi aruncat în aer propriile conducte, afirmaţie respinsă de preşedintele Vladimir Putin ca fiind o ”idioţenie”. Rusia a afirmat în repetate rânduri, fără a furniza dovezi, că Occidentul se află în spatele exploziilor de la Nord Stream - în special Statele Unite şi Marea Britanie, care neagă ambele implicarea.

The New York Times şi The Washington Post au relatat că Ucraina - care a negat în mod repetat implicarea - a fost în spatele atacului. Jurnalistul de investigaţie Seymour Hersh a relatat că scafandri ai marinei americane au distrus conductele, informaţii respinse de Washington. Într-o postare pe blog, Hersh a declarat că planul a fost pus la cale în 2021 la cele mai înalte niveluri din Statele Unite. Casa Albă a declarat că articolul este ”complet fals şi complet fictiv”.

