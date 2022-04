Mai multe explozii au fost raportate luni, 25 aprilie, în Tiraspol, capitala regiunii transnistrene separatiste pro-ruse a Republicii Moldova.

Potrivit postului de știri rus TASS, una dintre explozii s-a produs în sediul Serviciului de Securitate rusesc de la Tiraspol, așa-zisul MGB.

Explosions have been reported in Tiraspol, the capital of Moldova's Russian-occupied Transnistrian region

Those occurred near the building of Transnistria's "Ministry of State Security."https://t.co/DeyNZOG9vq pic.twitter.com/YE9OhsUwKK