Explozii în Kiev. Anunțul făcut de primarul Vitali Klitschko VIDEO

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a afirmat că miercuri dimineaţă, mai multe explozii au avut loc în cartierul Şevcenkivski, relatează The Guardian.

Primarul a spus că au fost mobilizate serviciile de urgenţă şi a menţionat că zece drone Shahed au căzut în regiune

This night, sounds of explosions could be heard in #Kyiv.

Mayor Klitschko confirmed explosions in the Shevchenko district. pic.twitter.com/cPfFEaVPX5