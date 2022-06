Centrul Kievului a fost zguduit de explozii. Primarul Kliciko: „Locuitorii sunt salvaţi şi evacuaţi din două clădiri” VIDEO

Districtul Șevcenkivskiy al Kievului a fost zguduit de mai multe explozii, duminică dimineață, 26 iunie, a anunţat primarul oraşului Vitali Kliciko pe canalul său de Telegram.

Nu au existat informaţii imediate cu privire la cauza exploziilor sau victime.

„Echipaje de ambulanţă şi salvatori au fost trimise la faţa locului. Informaţii mai detaliate – mai târziu”, a spus Vitali Kliciko.

„Locuitorii sunt salvaţi şi evacuaţi din două clădiri”

Potrivit primarului, sub dărâmături se aud vocile oamenilor, încă vii.

O clădire cu 9 etaje a fost lovită în cartierul istoric, unul dintre cele mai centrale din Kiev, găzduieşte universităţi, restaurante şi galerii de artă.

AFP a transmis că exploziile au avut loc în jurul orei 6.30 dimineaţa, ora locală, la jumătate de oră după ce sirenele pentru raiduri aeriene au sunat în capitală, care de trei săptămâni nu s-a mai aflat sub tirul forţelor ruse.

Un angajat AFP din ansamblul rezidenţial care a fost lovit a auzit un zumzet puternic înaintea exploziilor.

Corespondentul The Guardian la Kiev a scris pe Twitter că oraşul a fost lovit de patru rachete.

We just arrived in #Kyiv by train & as soon as we got out of the railway station, city was hit by 4 missile strikes. #war #Russia #invasion #Ukraine @AlessioMamo pic.twitter.com/Rsm7067tnK