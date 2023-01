Explozii la Kiev și alte localități din Ucraina în primele ore din 2023. Fragmente dintr-o rachetă rusă au avariat o mașină din centrul capitalei

Numeroase explozii au fost auzite la Kiev şi în alte localităţi din Ucraina, iar sirenele de raid aerian s-au auzit în toată ţara, în primele ore după intrarea în Anul Nou, relatează AFP.

În timp ce sirenele răsunau, mai mulţi oameni din Kiev au strigat de la balcoane: „Glorie Ucrainei! Glorie eroilor!”.

Fragmente de la o rachetă distrusă de sistemele de apărare aeriană ucraineană au avariat o maşină în centrul capitalei, dar nu au fost răniţi sau victime, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko.

Administraţia militară a oraşului Kiev a anunţat că 23 de „obiecte aeriene” lansate de Rusia au fost distruse.

A fragment from a downed rocket in the Dniprovskyi district of #Kyiv . pic.twitter.com/9UyVSHsoSH

Atacurile au venit la câteva minute după mesajul de Anul Nou al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a spus că 2023 va fi anul victoriei.

Au existat, de asemenea, rapoarte neoficiale despre explozii în regiunea de sud a Hersonului şi în regiunea de nord a Jîtomir.

Sounds of explosions that could be heard by residents of #Kyiv on New Year's Eve. pic.twitter.com/xPIBhLCBxj