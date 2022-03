Explozii puternice la Liov, cel mai important oraș din vestul Ucrainei VIDEO

Orașul Liov (Lviv) din vestul Ucrainei a fost bombardat din nou. Trei explozii puternice s-au auzit sâmbătă în apropierea orașuluil.

Liov este cel mai mare și cel mai important oraș din vestul Ucrainei. Exploziile s-ar fi soldat cu cel puțin cinci răniți.

Martori au relatat pentru Reuters că au văzut un fum negru gros ridicându-se în partea de nord-est a orașului.

At the scene of the explosion in #Lviv, fire brigades are on scene 🚨 #Russia #Ukraine #UkraineWar pic.twitter.com/xDrHswlftj