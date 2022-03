Locuitorii din Baranavici, Luninets, Stolin, Hantsavichy, Slutsk, Kletsk și din alte orașe din sudul Belarusului au raportat sunete similare cu exploziile.

Deocamdată nu se știe care sunt cauzele acestor explozii.

Există zvonuri că ar putea fi doar avioanele din Rusia și Belarus care ar sparge bariera sunetului pentru a intercepta avioanele ucrainene.

No updates yet. These are the sounds people reported. The video is from Stolin.

They also say that aviation is "active" at the moment pic.twitter.com/os2pfNxgf9