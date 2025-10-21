În ce țări exportă România armament. MAE a făcut publică lista livrărilor

Marti, 21 Octombrie 2025, ora 21:21
În ce țări exportă România armament. MAE a făcut publică lista livrărilor
Oficiali români la Uzina Mecanică București, unde se produce armament - Foto Radu Miruță, Facebook - arhivă

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României a făcut publică lista țărilor unde România a exportat armament, de-a lungul anului 2024, iar din punctul de vedere al valorii exporturilor, pe primul lor este statul Israel.

MAE a prezentat aceste informații după o anchetă jurnalistică publicată de Snoop, pe același subiect.

Conform datelor transmise de MAE, Israelul este țara către care România a avut exporturile militare de cea mai mare valoare, în anul 2024. Pe următoarele locuri în acest clasament valoric se află Pakistanul, Bulgaria, SUA și Olanda.

În 2023, valoarea totală a exporturilor definitive din România către Israel a fost de 59 milioane de euro. În 2024, această valoare a ajuns la 75,8 milioane euro.

În anul 2024 au fost emise 26 de licențe de export definitiv pentru Israel, în valoare de 102 milioane euro, comparativ cu 16 licențe de export emise în 2023, cu o valoare de 67,5 milioane euro.

Valoarea licențelor emise într-un an este mai mare decât a exporturilor realizate, întrucât o licență se poate derula pe mai mulți ani.

Departamentul pentru Controlul Exporturilor (ANCEX) este acea structură, aflată în subordinea MAE, care reglementează și controlează exporturile, importurile și alte operațiuni cu bunuri militare ale României.

"Spre deosebire de guvernele altor țări, MAE nu a anunțat verificări suplimentare sau reevaluări ale licențelor, deși există un risc real ca echipamentele militare din România să fie folosite de Israel în atacuri care duc la uciderea civililor palestinieni", subliniază Snoop.

Produsele militare exportate de România către Israel în anul 2024 au fost din următoarele categorii:

ML 3 (Muniții și componente), în valoare de 344 mii euro;

ML 4 (Bombe, rachete nedirijate etc.), în valoare de 24 milioane euro;

ML 5 (Sisteme de conducere a focului și echipamente aferente), în valoare de 16.540 euro;

ML 6 (Vehicule terestre și componente), în valoare de 9.6 milioane euro;

ML 10 (Aeronave, drone, motoare), în valoare de 16,8 milioane euro;

ML 11 (Echipamente electronice), în valoare de 13,8 milioane euro;

ML 15 (Echipamente pentru formarea de imagini), în valoare de 3,4 milioane euro.

De exemplu, în august 2025, un container de două tone, încărcat cu componente de mortiere de calibru greu, a plecat de la o subsidiară din Bacău a companiei israeliene Elbit Systems, a ajuns în Constanța, iar de aici a fost trimis, pe cale maritimă, către portul Haifa din Israel.

