Cum a ratat România un mega contract de export. Ucraina și Bulgaria vor trimite în Egipt o cantitate uriașă de grâu

Egiptul, unul dintre cei mai mari importatori de cereale din lume, a primit peste 100 de oferte la o licitație fără precedent pentru o cantitate record de 3,8 milioane de tone de grâu. La finalul licitației, a cumpărat doar 280.000 de tone din Ucraina și Bulgaria. Oferta din partea Al Dahra, companie care exploatează cea mai mare suprafață din România, în Insula Mare a Brăilei, a fost respinsă din cauza garanției de participare la licitație.

15 traderi de cereale au depus ieri 102 oferte în cadrul licitației prin care Autoritatea Generală pentru Aprovizionarea cu Mărfuri a Egiptului (GASC) și-a propus să cumpere o cantitate record de 3,8 milioane de tone de grâu cu livrarea octombrie-aprilie, informează Reuters, potrivit Economica.net. Din această cantitate, GASC și-a asigurat însă în cadrul licitației doar 280.000 de tone de grâu din Ucraina și Bulgaria pentru lunile octombrie și noiembrie, a declarat cumpărătorul de stat citat de Bloomberg.

Mai exact, statul egiptean a cumpărat doar cinci încărcături pentru lunile octombrie și noiembrie, la prețuri cuprinse între 259,24 și 269,25 dolari pe tonă, inclusiv transportul. Prețurile medii au fost între 241,98 dolari pe tonă FOB și 266,21 dolari pe tonă CFR (Cost And Freight) conform unui document oficial publicat de GASC, citat de presa internațională.

Ads

Dintre cei 15 comercianți participanți la licitație, Olam International Ltd. și Archer-Daniels-Midland Co. au fost singurii care au oferit livrări în aprilie 2025. În schimb, Cargill Inc., Viterra Inc. și Olam au oferit grâu până în martie 2025, majoritatea ofertelor venind pentru livrare în octombrie, noiembrie și decembrie.

Cu cât s-a vândut grâul ucrainean către egipteni

Potrivit Reuters, cel mai mic preț, de 244 de dolari tona, a fost oferit de traderi care vând grâu ucrainean, un preț considerat „premium” de către comercianții intervievați de Reuters având în vedere termenele de plată întârziate și perioadelor lungi de expediere. În schimb, o ofertă din partea Al Dahra, companie care exploatează cea mai mare suprafață din România, în Insula Mare a Brăilei, a fost respinsă din cauza garanției de participare la licitație.

„Cei doi factori principali sunt scrisorile de garanție de 270 de zile și factorii de risc. Condițiile viitoare nu sunt garantate, fie că este vorba de circumstanțele geopolitice sau poate de volatilitatea pieței”, a declarat un comerciant local cu privire la prețurile ridicate.

Ads

Un alt trader european a declarat pentru Reuters că GASC ar putea cumpăra întregul volum de care are nevoie, adăugând că au existat oferte „decente” atât pentru grâu, cât și pentru transportul maritim.

Dependența de importuri a Egiptului

„Dar condițiile de plată întârziate par să crească costul achiziției, în ciuda scăderii prețurilor și a reducerii taxelor de export de către Rusia”, a declarat comerciantul. De altfel, licitația pentru volume atât de mari pe o perioadă mult mai lungă decât de obicei a marcat o nouă abordare pentru cel mai mare cumpărător de grâu din lume care se confruntă cu o inflație în creștere.

Deși inflația a scăzut de la un nivel record înregistrat anul trecut, aceasta este încă de peste 25% și afectează consumatorii. Țara nord-africană a luat măsuri de austeritate pentru a reduce cheltuielile, inclusiv majorarea prețului pâinii subvenționate. Țara se bazează în mare măsură pe importurile de grâu pentru a furniza această pâine subvenționată.

Ads