Rusia vrea să crească exporturile de petrol, după ce atacurile cu drone ucrainene au redus activitatea rafinăriilor locale

Rusia vrea să crească exporturile de petrol din porturile vestice, inclusiv la Marea Neagră FOTO:@Gerashchenko_en

Federația Rusă plănuiește creșterea exporturilor de petrol în luna august, după ce capacitatea rafinăriilor locale a scăzut, pe fondul atacurilor cu drone ucrainene. Din porturile vestice ale Rusiei ar putea pleca aproape 2 milioane de barili pe zi în această lună, o creștere cu aproape 20% față de estimările inițiale.

Creșterea exporturilor de petrol rusesc cu 200.000 bpd mai mult decât estimările anterioare ar putea pune o presiune descendentă asupra prețului petrolului la nivel global, într-un moment în care OPEC+, inclusiv Rusia, a convenit deja o majorare a producției începând de duminică, 3 august.

Rafinăriile Ryazan și Novokuibyshevsk, operate de Rosneft, au oprit mai multe unități de distilare a țițeiului după atacurile de sâmbătă seara. Potrivit surselor, reparațiile vor dura aproximativ o lună. Rosneft nu a oferit un răspuns imediat la solicitările Reuters.

Creșterea exporturilor de la planificarea inițială de 1,77 milioane bpd la aproape 2 milioane va necesita adăugarea a până la 10 tancuri petroliere de tip Aframax, fiecare cu o capacitate de transport între 80.000 și 100.000 de tone metrice, au precizat sursele, iar calculele Reuters confirmă acest necesar logistic.

Acest demers vine în contextul în care Washingtonul exercită presiuni asupra Indiei, cel mai mare cumpărător de petrol rusesc transportat pe mare, pentru a-și reduce achizițiile de țiței rusesc Urals. Rafinăriile de stat indiene au început deja să reducă importurile din Rusia și să cumpere alternative din alte regiuni.

Între timp, emisari americani, printre care Steve Witkoff, au sosit miercuri la Moscova pentru a negocia un acord de pace în Ucraina, înaintea termenului limită stabilit de președintele Donald Trump, care a amenințat cu noi sancțiuni în lipsa unui progres.

Rafinăria Ryazan a procesat 262.000 bpd în 2024, reprezentând aproape 5% din capacitatea totală de rafinare a Rusiei, iar Novokuibyshevsk a procesat 115.000 bpd.

