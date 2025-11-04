România, în topul producătorilor agricoli din UE. Ocupă primul loc la exportul de cereale și bate recordul la cel de ovine, bovine şi păsări

Autor: Daniel Groza
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 12:12
235 citiri
România, în topul producătorilor agricoli din UE. Ocupă primul loc la exportul de cereale și bate recordul la cel de ovine, bovine şi păsări
Exporturile de cereale și păsări înregistrează noi recorduri FOTO Pixabay

România își consolidează poziția de producător agricol în Uniunea Europeană, ocupând primul loc la exporturile de cereale în debutul anului comercial 2025/2026 și înregistrând, totodată, un record de aproape 500 de milioane de euro din exporturile de animale vii în primele zece luni ale anului. Performanțele remarcabile ale fermierilor români sunt puse pe seama sprijinului acordat prin subvenții, investiții și reforme menite să stimuleze competitivitatea și modernizarea agriculturii.

„România îşi dovedeşte potenţialul agricol şi capacitatea de a deveni un furnizor de încredere pentru pieţele internaţionale. Fermierii români, sprijiniţi prin subvenţii şi programe de investiţii, au reuşit să atingă performanţe istorice şi să ducă produsele româneşti acolo unde le este locul – în topul Uniunii Europene”, a declarat ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Florin-Ionuţ Barbu, conform Ziarului Financiar.

Potrivit celor mai recente date publicate de Comisia Europeană – Agridata Europa, România a atins anul acesta performanţe istorice, ocupând locul 1 la exportul de cereale şi exporturi record în zona zootehnică.

În primele 10 luni din 2025, fermierii români au exportat ovine de 210 milioane euro, bovine de 150 milioane euro şi păsări de 100 milioane euro.

Ministerul Agriculturii spune că aceste rezultate confirmă eficienţa măsurilor adoptate în ultimii doi ani şi jumătate prin reformarea sistemului de subvenţii, introducerea de scheme de ajutor de stat dedicate zootehniei şi direcţionarea fondurilor europene către investiţii în ferme, procesare şi bunăstarea animalelor.

Elon Musk promite un Tesla Roadster „cu rachete”: mașina care ar putea sfida gravitația
Elon Musk promite un Tesla Roadster „cu rachete”: mașina care ar putea sfida gravitația
Elon Musk revine cu una dintre cele mai ambițioase (și controversate) idei ale sale: un Tesla Roadster capabil să plutească sau chiar să „zboare”. După ani de întârzieri și zvonuri,...
Un comerciant denunță trucurile de marketing care păcălesc cumpărătorii de Black Friday. "Nu ai cum să reduci un preț cu 50% fără să-l fi umflat înainte sau fără să vinzi în pierdere"
Un comerciant denunță trucurile de marketing care păcălesc cumpărătorii de Black Friday. "Nu ai cum să reduci un preț cu 50% fără să-l fi umflat înainte sau fără să vinzi în pierdere"
Un comerciant român denunță trucurile folosite în reducerile spectaculoase de Black Friday, explicând că marjele mici și costurile materialelor fac imposibilă scăderea reală a prețurilor...
#exporturi romania, #record, #Uniunea Europeana, #lider, #cereale, #animale , #export
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dati afara imediat! Ce faceau doi jurnalisti in direct la TV, chiar in spatele prezentatorului
a1.ro
De ce suma mai are nevoie Kamara pentru operatiile fiului sau, Leon, si cati bani a reusit sa stranga artistul pana acum
DigiSport.ro
Numit "tradator" in propria tara, Novak Djokovic a rupt tacerea! De ce s-a mutat definitiv in Grecia

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Elon Musk promite un Tesla Roadster „cu rachete”: mașina care ar putea sfida gravitația
  2. România, în topul producătorilor agricoli din UE. Ocupă primul loc la exportul de cereale și bate recordul la cel de ovine, bovine şi păsări
  3. Bog’Art Steel îl numește pe Alin Creangă în funcția de CEO
  4. Un comerciant denunță trucurile de marketing care păcălesc cumpărătorii de Black Friday. "Nu ai cum să reduci un preț cu 50% fără să-l fi umflat înainte sau fără să vinzi în pierdere"
  5. Resursele de energie în 2024 – TradeVille
  6. Concedieri la Oracle România: Peste 400 de angajați ar putea fi disponibilizați, deși compania a raportat un profit record
  7. Carburanții s-au scumpit din nou. În ultima lună au avut loc 11 modificări de preț la stațiile Petrom
  8. De ce nu e indicat să crească salariul minim: ”Trebuie să plătim un preț”. Cum ar dăuna tocmai celor care l-ar încasa
  9. Cum a ajuns statul român să plătească ajutoare de sute de milioane de euro fraților Micula, pe care acum le consideră ilegale și vrea să le recupereze
  10. Legea Prosumatorilor, ținută pe loc de furnizori, dar și de problemele din sistem. „Au de primit de la stat câteva miliarde de lei, probabil s-a făcut un compromis”