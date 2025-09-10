România, lider la nivelul UE în privința exporturilor de cereale. Cifrele oficiale. Scădere a importurilor din Ucraina

Succes de răsunet pentru România, la nivelul UE. Țara noastră e lider autoritar la exporturile de cereale, în anul comercial curent.

Însă, volumele de exporturi de cereale din UE au scăzut drastic în prima parte a anului 2025. România a avut un rol determinant în acest sens.

În perioada ianuarie - mai 2025, exporturile de cereale din Uniunea Europeană au scăzut cu 28% față de aceeași perioadă a anului 2024. Însă, prețurile au crescut cu 7%, iar din punct de vedere financiar, scăderea volumelor se traduce în venituri cu 22% mai mici.

În perioada analizată, țara noastră a exportat 2,8 milioane de tone de cereale, în valoare de 692,3 milioane de euro, o scădere a volumelor cu 26,7% și a valorii cu 18,6%, adică de 691,4 milioane de euro, se arată în datele oficiale prezentate de Economica.

Succes major pentru România

Totodată, în perioada 1 iulie - 31 august, România este lider la exporturi de cereale, la nivelul UE, cu o cantitate de 3,2 milioane de tone. 1,4 milioane de tone reprezintă grâu, 1,2 milioane este orz, iar 26.500 de tone este porumb. În total, UE a exportat în perioada analizată 5,1 milioane de tone de cereale, ceea ce înseamnă că fermierii români au generat exporturi de 62,7% din total.

Exporturile totale de produse agro-alimentare ale UE au atins 19,9 miliarde euro în mai 2025. Astfel, au înregistrat o scădere de 1% față de luna precedentă, dar cu 1% mai mari față de mai 2024. Importurile UE au crescut cu 4% în luna mai față de luna precedentă, până la 17 miliarde de euro. Aceasta reprezintă o creștere de 15% față de luna mai 2024.

Din ianuarie, importurile cumulate au ajuns la 81,5 miliarde de euro, în creștere cu 16% față de aceeași perioadă din 2024. Acest lucru se explică prin prețurile ridicate la import, în special pentru cacao și cafea, precum și pentru fructe și nuci. Importurile din Coasta de Fildeș au rămas ridicate, în timp ce cele din Ucraina au scăzut.

Excedentul comercial al UE în sectorul agroalimentar a scăzut astfel cu 24% în luna mai față de luna precedentă, până la 2,9 miliarde de euro. Între ianuarie și mai, excedentul UE a ajuns la 18,1 miliarde euro. Mai exact, o reducere de 9,2 miliarde de euro față de aceeași perioadă din 2024, în principal din cauza creșterii prețurilor importurilor UE.

