Un medic ginecolog din Iași își terorizează vecinii cu o expoziție bizară pe care și-a amenajat-o în curtea casei sale din comuna Miroslava. Manechine dezbrăcate, păpuși gonflabile, cătușe, mesaje deocheate, acestea sunt doar câteva dintre exponatele care se pot vedea din stradă. Localnicii au ajuns să-și pună mâinile la ochi atunci când trec prin dreptul proprietății doctorului.

Medicul în vârstă de 57 de ani, în prezent pensionar, nu vrea să se oprească aici și va continua să extindă expoziția din curte.

Doctorul locuiește în Horpaz, comuna Miroslava, iar de la moartea părinților, în anul 2021, a început să colecționeze diferite obiecte. Tot ce găsește pe internet și i se pare amuzant scoate la expoziție în fața casei, pentru a vedea și vecinii. Nicu s-a arătat extrem de nemulțumit de comentariile răutăcioase aduse la adresa sa. Ieșeanul a organizat o expoziție deocheată în curtea sa, unde a expus manechine, jucării sexuale, mesaje controversate („Sunt plecat la cimitir (viu)”, „Băiat cu ulei, caut fată cu tigaie”, „Sunt plecat cu sorcova”). Vecinii sunt revoltați de exponatele lui Nicu, în special de cele cu tentă sexuală. Acum, bărbatul are de gând să pregătească o surpriză pentru cei care locuiesc în cartierul său, scrie biz.ro.

„ Dar ce am făcut eu, asta este pasiunea mea, nu am treabă cu nimeni. Pe poartă aveam o grenadă, dar cineva mi-a luat-o, tot mai vin unii și îmi iau lucrurile, nu prea îmi place lucrul acesta. Eu spre toți vecinii am îndreptate arme care culisează pe o țeavă. Vreau să îmi mai iau acum vreo 10 butelii, să îmi iau și 100 de metri de țeavă, o pun sus și buteliile să culiseze pe țeava respectivă. Iar deasupra să scriu ca la Înviere, «veniți de luați lumină»”, a mărturisit medicul pentru presa locală.

Doctorul are planuri mari și dorește să adauge cât mai multe exponate la expoziția sa. În casă are și mai multe obiecte, însă nu are voie nimeni, deocamdată, să le admire.