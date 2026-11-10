Exproprieri pentru Drumul Expres Focșani–Brăila. Peste 3.600 de imobile, vizate de o nouă procedură de 21,3 milioane de lei

Exproprierile pentru Drumul Expres Focșani–Brăila intră într-o nouă etapă administrativă. Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) caută specialiști care să pregătească documentații cadastrale, evaluări și asistență juridică pentru 3.632 de imobile din două județe. Contractul ajunge la 21,3 milioane de lei, iar ofertele pot fi depuse până marți, 10 noiembrie, la ora 15.00.

Peste 3.600 de imobile din 12 comune, vizate de evaluări

Licitația, evaluată între 14,2 și 21,3 milioane de lei, vizează servicii pe o perioadă de 19 luni. Obiectul contractului este: "Întocmire documentații cadastrale, rapoarte de evaluare și asigurare servicii juridice de asistență și reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectării și execuției obiectivului de investiție drum expres Focșani - Brăila, județele Vrancea și Brăila".

Procedura privește proprietăți din Slobozia Ciorăști, Milcovul, Gologanu, Vulturu și Măicănești, în Vrancea, dar și din Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Măxineni, Romanu, Siliștea, Vădeni și Cazașu, în Brăila.

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Despăgubiri de aproape 36 de milioane de lei

Noua licitație vine după decizia de expropriere din 1 septembrie, prin care 3.297 de imobile, însumând 8.557.483 mp, au trecut în proprietatea statului. Despăgubirile stabilite totalizează 35,9 milioane de lei.

"Prin Decizia de expropriere nr. 117/01.09.2026, imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiții "Drum Expres Focșani-Brăila", județele Vrancea și Brăila, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare, au trecut din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietatea publică a Statului Român", preciza CNIR.

"Decizia de expropriere va fi comunicată Primăriilor Slobozia Ciorăști, Milcovul, Gologanu, Vulturu și Măicănești din județul Vrancea, respectiv Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Măxineni, Romanu, Siliștea, Vădeni și Cazașu din județul Brăila și este disponibilă pe site-ul CNIR SA", se menționa în document.

Drumul expres va avea 73,5 km, 57 de poduri și viaducte și șase noduri rutiere. Va conecta Autostrada A7 cu zona Podului peste Dunăre de la Brăila. Contractul de construire, atribuit asocierii SA&PE Construct – Tehnostrade – Spedition UMB – Arcada Company, valorează 4,29 miliarde de lei, iar proiectarea și execuția sunt programate să dureze 42 de luni.

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