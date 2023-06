Unul dintre cele mai așteptate filme ale anului intră luna aceasta pe Netflix

Filme de acţiune, poveşti cu suspans sunt în programul lunii iunie pe Netflix: „The Witcher”: Sezonul 3 Volumul 1, un nou sezon în care Continentul se transformă într-un câmp de luptă al corupţiei politice, magiei neagre şi al trădării, cu Henry Cavill, în rolul principal; „Extraction 2”, un film de acţiune în care Chris Hemsworth revine în rolul lui Tyler Rake, mercenarului australian care operează pe piaţa neagră; „Black Mirror”: Sezonul 6, mult aşteptata revenire a antologiei întunecate şi satirice.

Vor fi şi: „Never Have I Ever”: Sezonul 4, unde ultimul an de liceu vine cu dileme, crize de identitate şi dorinţe de iubire nepieritoare; „Our Planet II”, un serial documentar despre marile migraţii de pe planeta noastră, care aduce în rolul principal animalele aflate în permanentă mişcare pe Pământ; şi „Nimona”, o poveste extraordinară despre prietenia care se poate lega în cele mai neaşteptate situaţii şi despre nevoia de a te accepta pe tine şi de a-i accepta şi pe ceilalţi aşa cum sunt.

„Extraction 2”, din 16 iunie

Chris Hemsworth revine în rolul lui Tyler Rake în EXTRACTION 2, continuarea apreciatului film de acţiune Netflix EXTRACTION. După ce a scăpat ca prin urechile acului din evenimentele din primul film, Rake se întoarce în rolul mercenarului australian care operează pe piaţa neagră. Îl aşteaptă o nouă misiune periculoasă: să salveze familia supusă abuzurilor unui gangster nemilos din Georgia din închisoarea în care este ţinută.

Hemsworth se reîntâlneşte cu regizorul Sam Hargrave, filmul fiind produs de compania AGBO, care le aparţine lui Joe şi lui Anthony Russo. Scenariul este semnat de Joe Russo. Golshifteh Farahani îşi reia rolul din primul film şi îi are alături pe Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt şi Tinatin Dalakishvili. Lungmetrajul este o continuare a primului film bazat pe romanul grafic Ciudad scris de Ande Parks, după o poveste de Ande Parks, Joe Russo şi Anthony Russo, cu ilustraţii de Fernando León González.

„Extraction 2” este produs de Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot, Chris Hemsworth, Patrick Newall şi Sam Hargrave, iar Jake Aust, Benjamin Grayson, Steven Scavelli, Christopher Markus şi Stephen McFeely sunt producători executivi.

„The Witcher”: Sezonul 3, Volumul 1, din 29 iunie

În timp ce regii, elfii şi demonii Continentului luptă pentru a o captura, Geralt o ascunde pe Ciri, hotărât să-şi protejeze familia proaspăt reunită împotriva celor care ameninţă să o distrugă. Încredinţată cu puterile magice ale lui Ciri, Yennefer îi conduce la fortăreaţa Aretuza, unde speră să descopere mai multe despre puterile neexploatate ale fetei; în schimb, ei descoperă că au aterizat într-un câmp de luptă al corupţiei politice, magiei neagre şi a trădării. Trebuie să riposteze, să pună totul în joc sau riscă să se piardă unul pe celălalt pentru totdeauna.

Cu: Henry Cavill (Geralt of Rivia), Anya Chalotra (Yennefer of Vengerberg), Freya Allan (Princess Cirilla of Cintra), Joey Batey (Jaskier), Myanna Buring (Tissaia), Eamon Farren (Cahir), Mimî M Khayisa (Fringilla), Royce Pierreson (Istredd), Anna Shaffer (Triss Merigold), Mecia Simson (Francesca), Tom Canton (Filavandrel), Mahesh Jadu (Vilgefortz), Graham McTavish (Dijkstra), Cassie Clare (Philippa), Hugh Skinner (Radovid), Wilson Mbomio (Dara), Lars Mikkelsen (Stregobor), Terence Maynard (Artorius), Simon Callow (Codringher), Liz Carr (Fenn), Therica Wilson-Read (Sabrina), Safiyya Ingar (Keira), Rochelle Rose (Margarita), Michalina Olszanska) (Marti), Robbie Amell (Gallatin), Jeremy Crawford (Yarpen), Bart Edwards (Emhyr), Aisha Fabienne Ross (Lydia), Christelle Elwin (Mistle), Meng'er Zhang (Milva).

„Black Mirror”: Sezonul 6

Mult aşteptata revenire a antologiei întunecate şi satirice, semnate de Charlie Brooker se reinventează odată cu fiecare episod. Acest al şaselea sezon al serialului Black Mirror este cel mai imprevizibil, cel mai neaşteptat şi cel mai greu de încadrat într-o singură categorie.

Cu: Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, David Shields, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha'la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin şi Zazie Beetz.

Seriale

„Manifest”: Sezonul 4, Partea 2, din 2 iunie

Data morţii se apropie, iar pasagerii zborului 828 şi cei dragi lor încearcă să-şi ducă la capăt Chemările şi să prevină cumplitul viitor care-i aşteaptă.

„Valeria”: Sezonul 3, din 2 iunie

Noi triunghiuri amoroase, noi etape ale vieţii, zile de naştere care marchează un nou deceniu. Aceleaşi patru prietene trec prin toate împreună.

„Love is blind”: Brazilia: Sezonul 3, din 7 iunie

Poate iubirea adevărată să prindă viaţă în cabine? Camila Queiroz şi Klebber Toledo ghidează o nouă serie de celibatari brazilieni aflaţi în căutarea iubirii adevărate.

„Never have I Ever”: Sezonul 4, din 8 iunie

A sosit şi ultimul an de liceu. Printre dileme, crize de identitate şi dorinţe de iubire nepieritoare, vor putea Devi şi gaşca ei să facă faţă viitorului?

„Human Resources”: Sezonul 2, din 9 iunie

De la aventuri de o noapte la relaţii la birou, creaturile care lucrează la Resurse Umane sunt prinse până peste cap cu un nou grup de oameni.

„This World Can't tear Me Down”, din 9 iunie

Un vechi prieten revine în cartier şi Zerocalcare vrea să-l ajute să-şi găsească locul în lume. Dar care este lucrul corect de făcut?

„Tex Mex Motors”, din 9 iunie

În acest serial captivant, vechiturile se transformă în bijuterii cu ajutorul mâinilor pricepute ale celor care aduc maşini din Mexic în El Paso pentru a le restaura.

„Let's get divorced”, din 22 iunie

Un serial de comedie romantică în care un supercuplu aparent fericit decide să divorţeze, iar lucrurile se complică rapid.

„Sleeping Dog”, din 22 iunie

Un fost detectiv care acum trăieşte pe străzi încearcă să descopere adevărul după ce o nouă moarte stârneşte îndoieli legate de un caz presupus rezolvat.

„Titans”: Sezonul 4, din 25 iunie

Drumul spre casă este pavat cu obstacole pentru Titani, care înfruntă în Metropolis un cult puternic şi mortal, al cărui scop e distrugerea supereroilor şi a lumii.

„Delete”, în curând

Un bărbat şi o femeie aflaţi într-o aventură amoroasă încearcă să înceapă o nouă viaţă împreună după ce găsesc un dispozitiv care poate face oamenii să dispară.

Filme

„A Beautiful Life”, din 1 iunie

Un tânăr pescar cu un talent ascuns este descoperit de un producător de muzică, iar acum trebuie să decidă dacă este pregătit pentru faimă şi dragoste.

„You Do You”, din 9 iunie

Merve a ales o viaţă boemă, dar atracţia nu e reciprocă. În pericol de a fi evacuată, ea se angajează şi face o combinaţie dubioasă cu noul ei şef.

„Through My Window: Across the Sea”, din 23 iunie

După un an la distanţă, Raquel şi Ares se reîntâlnesc într-o excursie fierbinte. Printre flirturi amicale şi noi îndoieli, va reuşi dragostea lor să răzbată?

„Rich in love 2”, din 2 iunie

Paula pleacă din Rio de Janeiro pentru a relua voluntariatul medical în jungla Amazonului, însă Teto pune la cale un plan prin care să o urmeze, cu consecinţe haotice.

„The Perfect Find”, din 23 iunie

O editoare de modă simte că şi-a pus din nou cariera în pericol după ce află că tânărul fermecător pe care l-a sărutat la o petrecere este noul ei coleg şi fiul şefului.

„Nimona”, din 30 iunie

Pentru a-şi dovedi nevinovăţia, un cavaler căruia i se înscenează o crimă apelează la o adolescentă metamorfă. Să fie oare aceasta monstrul pe care vrea să-l ucidă?

Special de comedie

„Amy Schumer: Emergency Contact”, din 13 iunie

Un spectacol de stand-up în care Amy Schumer povesteşte sincer despre epilarea cu laser pe faţă, sexul după naştere, dezastrul cu numele copilului şi Viagra masticabil.

Documentare

„Arnold”, din 7 iunie

Un serial documentar intim, care urmăreşte viaţa şi cariera polivalentă a lui Arnold Schwarzenegger, de la campion de culturism la legendă hollywoodiană şi politician.

„Tour de France: Unchained”, din 8 iunie

Serialul urmăreşte mai multe echipe de ciclism care concurează în lacrimi şi triumf la ediţia din 2022 a celei mai dure curse din lume.

„The Playing Card Killer”, din 9 iunie

Un serial documentar în care o carte de joc lăsată la locul crimei face legătura dintre un şir de omoruri şi un notoriu ucigaş în serie care a terorizat Spania în 2003.

„Our Planet II”, din 14 iunie

Dezleagă misterele miliardelor de animale aflate în mişcare pe Pământ, în acest serial documentar despre marile migraţii de pe planeta noastră.

„Break Point”: Sezonul 2, din 21 iunie

Cei mai promiţători jucători din tenis îşi văd visurile împlinite şi speranţele zdrobite în cea de-a doua jumătate a sezonului 2022, când trec de la Wimbledon la US Open.

Titluri licenţiate

„Outlander”: Sezonul 7 Partea 1, episoade săptămânale, din 17 iunie