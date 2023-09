Falsul chirurg estetician care a operat ilegal zeci de românce nu poate fi extrădat

Falsul chirurg Matteo Politi rămâne în Italia. Curtea de Apel de la Veneţia a respins la 30 august cererea de extrădare formulată de justiţia din România pentru falsul medic chirurg Matteo Politi, condamnat în martie la Bucureşti la trei ani şi zece luni de închisoare pentru înşelăciune şi fals în acte, relatează presa din Italia.

Instanţa italiană a decis că falsul chirurg estetician va trebui să îşi ispăşească pedeapsa pentru fraudă şi uz de fals în Italia, cel mai probabil, în închisoare, scrie Corriere del Veneto.

Arestat la 22 august în Marghera, unde se întorsese să locuiască în decembrie anul trecut, Politi a fost eliberat două zile mai târziu sub control judiciar, impus până la expirarea termenelor din apel.

Avocatul său, Giovanni Catanzaro, ceruse oprirea extrădării şi totodată ca el să execute sentinţa din România în Italia, însă prin pedepse alternative închisorii. Instanţa a admis cererea de a refuza extrădarea, dar a respins cererea de pedeapsă alternativă, iar Politi avea cinci zile la dispoziţie pentru a face recurs la Curtea Supremă împotriva acestei decizii.

În pledoaria sa, avocatul a insistat pe teza "crimei politice" - falsul chirurg ar fi fost discriminat în faţa unui sistem netransparent în România. Politi a susţinut că este victima unei "escrocherii" şi a unei "conspiraţii".

Cu toate acestea, instanţa a considerat că sentinţa stabilită de Bucureşti nu relevă nereguli şi este într-adevăr în concordanţă cu infracţiunea de care a fost acuzat.

"Vom lua în considerare dacă vom face apel la decizia Curţii de Apel", a declarat avocatul Giovanni Catanzaro.

Matteo Politi a păcălit nu doar paciente, ci și medici

Matteo Politi nu a înșelat doar paciente, ci a reușit să-i păcălească și pe doi chirurgi, cărora le-a închiriat spații pentru cabinet medicale, fără a deține imobilul. După ce s-a văzut cu banii pe chirie, pe care i-a solicitat în avans, Matteo Politi nu le-a mai răspuns la telefon.

Dameh Gassan, medic de chirurgie plastică, parte civilă în dosarul lui Matteo Politi, a relatat miercuri, 10 august, la Judecătoria Sectorului 1, cum a fost înșelat de către italian cu banii de chirie pentru o clinică din București, pe care escrocul i-o închiriase fără să o dețină.

„Nu mai rețin sigur data, dar la începutul toamnei lui 2018 m-am întâlnit cu inculpatul la clinica din strada Banu Manta cu intenția de a închiria un spațiu acolo. Acesta (Matteo Politi – n.r.) a spus că e medic și mi-a arătat un portofoliu de fotografii cu privire la intervenții. A spus că e în curs de achiziționare a clinicii. Pentru că m-am hotărât să închiriez cabinetul, i-am plătit lui Politi toți banii, 3.000 de euro. Am semnat în aceeași zi și contractul de închiriere pe o lună. După ce am semnat contractul, m-am dus la clinică să profesez. Inițial am fost lăsat de doamna doctor Adina Albert, care după vreo 2-3 zile m-a întrebat ce fac acolo, ocazie cu care i-am spus că închiriasem. Ea a zis că nu există așa ceva. Mi-a zis că inculpatul nu putea să-mi închirieze spațiul, deoarece el i-a propus cumpărarea clinicii, fără a se concretiza tranzacția. A spus că inculpatul a activat în clinică, până ea și-a dat seama că nu are atestat de liberă practică. El tot timpul avea treabă, tot timpul era plecat din țară, îmi răspundea la telefon după 3 zile. Nu mi-au fost restituiți banii, chiar dacă i-am dat un termen limită. I-am spus că dacă nu îmi dă banii mă duc la Poliție. El îmi spusese (n.r. – la momentul încheierii contractului) că o să aibă clinica în 24 de ore, că va fi proprietarul. Acesta e motivul pentru care am putut să merg la cabinet după 2 zile. Contractul, în concret, a fost semnat între 2 societăți comerciale: cea a inculpatului și cea a colegei mele, Filip Cristina. Eu nu am semnat efectiv, ci am participat cu partea mea de contribuție financiară”, a relatat dr. Dameh Gassan.

Trimis în judecată pentru 19 operații practicate fără atestat

Falsul chirurg estetician Matteo Politi – italianul care „punea sâni” bucureștencelor, deși nu are studii medicale pentru a folosi bisturiul – a fost trimis în judecată, în decembrie 2020, pentru înşelăciune și practicarea fără drept a unei profesii.

În rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 procurorii notează că, începând din martie până în decembrie 2018, falsul medic ar fi operat 19 paciente, în cadrul unei clinici la care lucra din Municipiul București.

De-a lungul timpului, Matteo Politi a lucrat ca medic de Chirurgie plastică pentru cinci unităţi medicale din România fără să aibă acest drept. Deși are doar opt clase dovedite cu acte, acestuia i se atribuise un cod de parafă de către Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti.

