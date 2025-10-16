Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 16 octombrie. Premii uriașe puse în joc

Autor: Adrian Zia
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 19:19
Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 16 octombrie. Premii uriașe puse în joc
Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 16 octombrie FOTO Loteria Română

Loteria Română a organizat joi, 16 octombrie, noi extrageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc.

Numerele LOTO de la extragerea din 16 octombrie 2025:

Loto 6/49: 12, 32, 15, 2, 7, 25

Loto 5/40: 38, 25, 3, 35, 30, 7

Joker: 5, 11, 9, 10, 43, +17

Noroc: 6, 5, 9, 4, 1, 5, 3

Noroc Plus: 0, 4, 3, 8, 1, 9

Super Noroc: 1, 3, 7, 2, 7, 2

La Loto 6/49, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 40,29 milioane de lei (peste 7,91 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,32 milioane de lei (peste 652.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 35,13 milioane de lei (peste 6,89 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,31 milioane de lei (peste 258.600 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 55.000 de lei. La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 569.300 de lei (peste 111.700 de euro).

La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 27.100 de lei.

