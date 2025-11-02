Numerele câștigătoare la extragerea Loto de duminică, 2 noiembrie. Reporturile sunt uriașe

Loteria Română a organizat duminică, 2 noiembrie, noi extrageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc.

Numerele extrase duminică, 2 noiembrie:

Loto 6/49: 11, 6, 24, 46, 44, 43

Noroc: 1, 3, 9, 6, 6, 5, 0

Joker: 32, 4, 33, 21, 42 + 5

Noroc Plus: 5, 7, 2, 5, 1, 3

Loto 5/40: 16, 26, 35, 4, 32, 33

Super Noroc: 9, 0, 4, 5, 4, 0

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 45,57 milioane de lei (peste 8,96 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,57 milioane de lei (peste 703.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37 milioane de lei (peste 7,27 milioane de euro).

La Noroc Plus reportul la categoria I este de peste 24.200 de lei.

La Loto 5/40, la categoria a II, se înregistrează un report în valoare de peste 158.800 de lei (peste 31.200 lei).

La Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 31.300 de lei.

