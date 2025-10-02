Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 2 octombrie. Premii uriașe puse în joc

Autor: Adrian Zia
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 19:22
602 citiri
Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 2 octombrie. Premii uriașe puse în joc
Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 2 octombrie FOTO Loteria Română

Loteria Română a organizat joi, 2 octombrie, noi extrageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc.

Numerele LOTO de la extragerea din 2 octombrie 2025:

Loto 6/49: 30, 9, 47, 23, 5, 10

Loto 5/40: 31, 13, 5, 6, 35, 27

Joker: 15, 4, 23, 3, 10 + 19

Noroc: 5, 2, 8, 4, 7, 5, 8

Noroc Plus: 3, 7, 0, 3, 5, 7

Super Noroc: 2, 9, 5, 4, 7, 1

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 36,21 milioane de lei (peste 7,13 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,82 milioane de lei (peste 556.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 33,68 milioane de lei (peste 6,63 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 1 milion de lei (peste 197.300 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 109.500 de lei (peste 21.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 262.300 de lei (peste 51.600 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 67.700 de lei (peste 13.300 de euro).

La Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 224.500 de lei (peste 44.200 de euro).

Horoscop zilnic. Joi, 2 octombrie. Zodia care primește o vizită neașteptată
Horoscop zilnic. Joi, 2 octombrie. Zodia care primește o vizită neașteptată
Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic. Berbec: Este posibil...
Horoscop zilnic. Miercuri, 1 octombrie. Zodia care ar trebui să lase mândria la o parte
Horoscop zilnic. Miercuri, 1 octombrie. Zodia care ar trebui să lase mândria la o parte
Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic. Berbec: Vei face o...
#extragere loto joi, #numere castigatoare Loto joi, #numere castigatoare 6 din 49, #noroc, #Joker numere joi , #loto
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ucrainenii au aflat ca Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 Euro si nu au stat pe ganduri
ObservatorNews.ro
Zonele lovite de ploi torentiale si vant puternic. Fenomene extreme pun autoritatile pe jar
Adevarul.ro
Imagini cutremuratoare din orasul ucrainean transformat in ruine dupa "eliberarea" rusa: din 10.000 de locuitori a mai ramas o femeie
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Putin avertizează Europa pe fondul militarizării continentului. "Dacă cineva dorește să concureze cu noi, să încerce"
  2. Au apărat Mariupol, Azovstal și Cernobîl. 185 de soldați s-au întors în Ucraina din captivitatea rusă
  3. Cadourile primite de Maia Sandu de la Papa Leon, Emmanuel Macron și Friedrich Merz. Cine a cheltuit cel mai mult pentru președinta Moldovei
  4. Belgia se teme de represaliile Rusiei. Ce le-a cerut de urgență premierul Bart De Wever liderilor europeni
  5. Rusia își adaptează rachetele pentru a ocoli apărarea antiaeriană ucraineană. Eficiența sistemului Patriot a scăzut semnificativ ANALIZĂ
  6. Care este atmosfera în rândul armatei americane: „Toți mergem pe coji de ouă”
  7. Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 2 octombrie. Premii uriașe puse în joc
  8. Avertismentul Ucrainei către Occident: Victoria depinde de reducerea dependenței de China
  9. Cea mai bună zi din săptămână pentru un interviu de angajare dacă vrei să obții jobul, potrivit unui CEO
  10. Avarie majoră în București. Sute de blocuri și Spitalul Fundeni, fără apă caldă. Când se reia furnizarea

Ultimele emisiuni

Acum 33 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...