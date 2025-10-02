Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 2 octombrie. Premii uriașe puse în joc

Loteria Română a organizat joi, 2 octombrie, noi extrageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc.

Numerele LOTO de la extragerea din 2 octombrie 2025:

Loto 6/49: 30, 9, 47, 23, 5, 10

Loto 5/40: 31, 13, 5, 6, 35, 27

Joker: 15, 4, 23, 3, 10 + 19

Noroc: 5, 2, 8, 4, 7, 5, 8

Noroc Plus: 3, 7, 0, 3, 5, 7

Super Noroc: 2, 9, 5, 4, 7, 1

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 36,21 milioane de lei (peste 7,13 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,82 milioane de lei (peste 556.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 33,68 milioane de lei (peste 6,63 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 1 milion de lei (peste 197.300 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 109.500 de lei (peste 21.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 262.300 de lei (peste 51.600 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 67.700 de lei (peste 13.300 de euro).

La Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 224.500 de lei (peste 44.200 de euro).

