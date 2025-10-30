Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 30 octombrie. Premii uriașe puse în joc

Autor: Adrian Zia
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 22:31
219 citiri
Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 30 octombrie. Premii uriașe puse în joc
Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 30 octombrie FOTO X/@kainsider

Loteria Română a organizat joi, 30 octombrie, noi extrageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc.

Numerele LOTO de la extragerea din 30 octombrie 2025:

Loto 6/49: 19, 41, 25, 21, 2, 47

Loto 5/40: 18, 20, 32, 19, 25, 15

Joker: 12, 17, 28, 4, 37 + 15

Noroc: 5 4 2 7 9 2 5

Noroc Plus: 9 6 3 1 4 2

Super Noroc: 6 5 3 7 5 5

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 44,67 milioane de lei (peste 8,78 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,46 milioane de lei (peste 682.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 36,70 milioane de lei (peste 7,22 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 140.300 de lei, iar la categoria a II-a, reportul este de peste 126.200 de lei.

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 26.900 de lei.

Horoscop zilnic. Joi, 30 octombrie. Zodia care ar trebui să-și asculte intuiția
Horoscop zilnic. Joi, 30 octombrie. Zodia care ar trebui să-și asculte intuiția
Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic. Berbec: Energia este...
Horoscop zilnic. Miercuri, 29 octombrie. Zodia care ar putea primi o amendă
Horoscop zilnic. Miercuri, 29 octombrie. Zodia care ar putea primi o amendă
Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic. Berbec: Vei avea...
#extragere loto joi, #numere castigatoare Loto joi, #Joker, #noroc, #Loteria Romana , #loto
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Nici macar nu e hot, e un prost". Ion Tiriac i-a spus in fata: "Ar trebui sa fii dat afara"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
PATRU barbati s-au napustit asupra lui Andrei, in plina strada! Imaginile au fost facute publice. Surprinzator: ce a facut victima
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 30 octombrie. Premii uriașe puse în joc
  2. Charles al III-lea, ca și Carol al II-lea: Îl deposedează de titluri pe fratele său și îl și evacuează din reședința regală. Cazul similar petrecut în România
  3. Armata rusă, coșmarul soldaților care refuză să lupte în Ucraina. Sunt torturați, executați sau trimiși la moarte sigură de comandanți
  4. Titi Aur îl arată cu degetul: „El e omul care se opune măsurilor de siguranță rutieră, în România!”. Celebrul pilot, „rejectat” de Guvern
  5. Un inspector antifraudă a fost reținut de DNA pentru luare de mită. Alţi trei angajaţi ai Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală sunt plasaţi sub control judiciar
  6. Adolescent de 17 ani, blocat pe Vârful Omu după ce a căzut și s-a rănit la coloană. Peste 20 de salvatori montani, trimiși în misiune de recuperare
  7. Un elicopter s-a prăbuşit la scurt timp de la decolare. Un mort şi trei supravieţuitori. "Oricine pilota elicopterul a salvat, cel mai probabil, numeroase vieți" VIDEO FOTO
  8. Domnitorul moldovean „care și-a recunoscut” corupția revine acasă: „Ce era să fac, când eram în înrudire și în amiciție cu toți boierii?”. Un politolog se amuză copios
  9. Drone kamikaze de jucărie, în fruntea listei de Crăciun a copiilor ruși. Clienții întreabă când vor fi disponibile replici ale orașelor ucrainene pentru a exersa atacurile
  10. Soluțiile la care au apelat românii care au vrut să-și rotunjească veniturile în an de criză. „Mulți lucrează pe cont propriu și câștigă între 6.000 și 10.000 de lei lunar”

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...