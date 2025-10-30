Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 30 octombrie. Premii uriașe puse în joc

Loteria Română a organizat joi, 30 octombrie, noi extrageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc.

Numerele LOTO de la extragerea din 30 octombrie 2025:

Loto 6/49: 19, 41, 25, 21, 2, 47

Loto 5/40: 18, 20, 32, 19, 25, 15

Joker: 12, 17, 28, 4, 37 + 15

Noroc: 5 4 2 7 9 2 5

Noroc Plus: 9 6 3 1 4 2

Super Noroc: 6 5 3 7 5 5

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 44,67 milioane de lei (peste 8,78 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,46 milioane de lei (peste 682.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 36,70 milioane de lei (peste 7,22 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 140.300 de lei, iar la categoria a II-a, reportul este de peste 126.200 de lei.

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 26.900 de lei.

