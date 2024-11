De ce extratereștrii nu au contactat pământenii: Explicația neașteptată găsită de savanți VIDEO

Descoperirea vieții extraterestre inteligente a atras de mult timp savanții, astronomii și publicul deopotrivă, cu o multitudine de teorii despre ceea ce poate fi sau nu acolo, în adâncurile spațiului. Un studiu condus de un astrofizician de la Universitatea Ebraică din Ierusalim a prezentat acum o nouă explicație a motivului pentru care extratereștrii nu au vizitat planeta noastră: pentru că nu există niciun semn de inteligență aici.

Cercetarea susține că mesajele tehnologice de pe Pământ ar putea să nu fi ajuns încă la viața extraterestră, adică la civilizațiile inteligente din univers. Aceasta pentru că undele radio ale omenirii au fost trimise în spațiu doar din anii 1930 și mesajul Arecibo în 1974, potrivit Daily Mail.

Astfel, mesajele trimise de omenire în cosmos au atins doar aproximativ 15.000 de stele din cele 400 de miliarde din Calea Lactee. Dacă extratereștrii chiar există, de ce nu au încercat deja să ne contacteze? Este întrebarea pe care oamenii și-au pus-o de milenii.

Autorul studiului publicat în revista Arxiv, Amri Wandel, astrofizician de la Universitatea Ebraică din Ierusalim, Israel, arată că explicația privind motivul pentru care extratereștrii nu au vizitat Pământul este faptul că aici nu există niciun semn de inteligență.

În esență, oamenii au trimis semnale detectabile în spațiu doar din anii 1930, așa că extratereștrii nu au avut cu adevărat atât de mult timp să primească mesajul sau să-i răspundă.

Undele radio au atins aproximativ 15.000 de stele și planetele lor care orbitează din până la 400 de miliarde de stele din Calea Lactee, au spus cercetătorii. În plus, autorul studiului, Amri Wandel, a scris în lucrare că este nevoie de timp pentru ca orice mesaj de întoarcere de la extratereștri să călătorească înapoi.

În esență, numai stelele aflate la 50 de ani lumină au avut timp să răspundă de când Pământul a început să transmită în adâncime în spațiu. Abia în 1974 am trimis prima emisiune deliberată de mare putere către extratereștrii cu mesajul Arecibo.

Cu toate acestea, de atunci au existat planuri de a trimite altul sub forma mesajului Beacon in the Galaxy (BITG). Wandel crede că teoria lui sugerează că nu există extratereștri inteligenți la aproximativ 50 de ani lumină de Pământ, dar asta nu exclude ca aceștia să existe undeva în Univers.

„Probabilitatea de contact este definită ca șansa de a găsi o civilizație din apropiere situată suficient de aproape, astfel încât să fi putut detecta cele mai timpurii emisii radio (radiosfera) și să fi trimis o sondă care ar fi ajuns în Sistemul Solar în prezent”, a scris Wandel.

„Se constată că probabilitatea actuală de contact pentru Pământ este foarte scăzută, cu excepția cazului în care civilizațiile sunt extrem de abundente. Deoarece radiosfera se extinde în timp, la fel și probabilitatea de contact”, a explicat astrofizicianul.

„În consecință, se arată că este puțin probabil ca civilizațiile să poată comunica între ele, doar dacă durata lor de viață comunicativă este de cel puțin câteva mii de ani”.

