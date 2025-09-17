Un savant de la Imperial College din Londra susține că are dovezi: Viața pe Pământ a fost adusă de extratereștri VIDEO

Autor: George Titus Albulescu
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 02:11
397 citiri
Un savant de la Imperial College din Londra susține că are dovezi: Viața pe Pământ a fost adusă de extratereștri VIDEO
Un savant susține că viața a fost adusă pe Pămînt de extratreștri FOTO: Captură YouTube/Hyperspeed

Unii oameni de știință susțin că viața nu ar fi apărut pur și simplu pe Pământ, în mod spontan, ci a fost adusă aici de o civilizație avansată din univers. Acum, savantul Robert Endres susține că dovezile sale arată că elementele constitutive ale vieții pe planeta noastră nu au apărut în mod natural, ci ele au fost „însămânțate” de extratereștrii, acum aproximativ 4,2 miliarde de ani.

O nouă teorie extraordinară susține că originile vieții pe Pământ au fost aduse de extratereștri care au transformat planeta într-o lume locuibilă acum miliarde de ani, potrivit Daily Mail.

Robert Endres, un om de știință de la Imperial College London, Marea Britanie, a declarat că elementele constitutive ale vieții pe Pământ ar putea fi prea complexe pentru a se fi format în mod natural, ceea ce înseamnă că ar fi avut nevoie de ceva (sau de cineva) care să ajute la declanșarea procesului.

Această idee, cunoscută sub numele de panspermie dirijată, sugerează că extratereștrii ar fi putut trimite microbi sau forme de viață simple pe Pământ pentru a propulsa evoluția, schimbând pentru totdeauna viziunea umanității asupra originii vieții.

Endres a emis teoria că acest lucru s-ar fi întâmplat acum aproximativ 4,2 miliarde de ani, la scurt timp după ce Pământul s-a răcit și s-a format apa, extratereștrii folosind, potențial, o navă spațială sau sonde pentru a livra „kituri de început” microbiene către tânăra planetă.

Omul de știință a adăugat că formarea naturală a vieții fără niciun ajutor era puțin probabilă, deoarece cantitatea de „ordine” chimică necesară pentru a forma primele celule simple ar fi fost prea mare pentru a se forma în doar 500 de milioane de ani.

Această teorie ar putea rescrie știința actuală, contestând viziunea tradițională conform căreia viața a apărut dintr-o supă chimică prin întâmplare, sugerând în schimb un act intenționat al unei inteligențe necunoscute.

Au trimis extratereștrii intenționat viața pe Pământ?

„Astăzi, oamenii iau în considerare serios transformarea lui Marte sau a lui Venus în revistele științifice”, a scris Endres. „Dacă există civilizații avansate, nu este improbabil ca acestea să încerce intervenții similare - din curiozitate, necesitate sau intenție.”

Panspermia dirijată, așa cum a fost propusă pentru prima dată de oamenii de știință Francis Crick și Leslie Orgel în anii 1970, sugera că o civilizație extraterestră avansată ar fi putut trimite intenționat viață pe Pământ, direcționând formarea acesteia pentru a se potrivi scopurilor lor.

Ideea este că acești microbi ar ateriza, ar supraviețui și ar da startul vieții, care ar putea apoi evolua în forme mai complexe în timp. Endres a văzut acest lucru ca pe o modalitate de a explica apariția timpurie a vieții pe Pământ, deși a remarcat că este greu de dovedit fără dovezi ale existenței extratereștrilor sau ale tehnologiei lor.

Noul studiu postat în revista Arxiv, care nu a fost încă evaluat de colegi, a folosit modele matematice și computerizate pentru a estima „informațiile” necesare pentru a construi primele celule de pe Pământ.

Endres a comparat informațiile din aceste componente chimice cu „biții” unui computer, ceea ce înseamnă că erau necesare instrucțiuni specifice pentru a aranja ADN-ul și formele proteinelor într-o protocelulă funcțională. Endres a creat o formulă simplă pentru a estima echilibrul dintre haosul supei chimice a Pământului timpuriu și ordinea necesară pentru ca o protocelulă să apară.

Deși modelul lui Endres arăta că viața s-ar fi putut forma singură cu miliarde de ani în urmă, ar fi durat totuși aproximativ 500 de milioane de ani pentru ca acest proces să construiască în sfârșit suficiente elemente organice constitutive pentru a forma celule complexe. Autorul studiului a susținut că șansele ca un astfel de proces aleatoriu să rămână atât de consistent în acea perioadă fără un fel de ajutor extern erau incredibil de mici.

