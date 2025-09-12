A fost ucis agitatorul favorit al tinerilor radicalizați de extrema dreaptă pe rețele. Influența lui a ajuns și în România: „Punea fascismul la egalitate cu orice altă opinie politică”

Charlie Kirk, activist creștin-fundamentalist și comentator politic de extremă dreapta, a murit la doar 31 de ani, după ce a fost împușcat la o reuniune desfășurată la Utah Valley University. El era cunoscut pentru conferințele din campusuri și pentru formatul „Prove Me Wrong Table” (n.r. „dovedește-mi că mă înșel”), iar la momentul tragediei tocmai își începuse un turneu în 14 orașe.

Influența lui asupra tinerilor a fost unul dintre factorii principali pentru care Donald Trump a reușit să-și câștige al doilea mandat în alegerile de la finalul anului trecut. Acesta nu era faimos doar în SUA, ajutând la creșterea electoratului partidelor de extremă dreapta și în Europa. Moartea lui a adus patimă și în rândul multor tineri români, subiectul fiind unul încins pe rețelele de socializare.

Elena Trifan, cercetătoare în sociologie, a declarat pentru Ziare.com că acesta a reușit să seducă mulți tineri și din țara noastră prin formatul dezbaterilor pe care le organiza, în cadrul cărora el juca un rol de fals intelectual, propagând aceleași idei pe care audiența le-ar fi putut asculta la Andrew Tate sau alți creatori de conținut mult mai vulgari.

„Am fost surprinsă de modul în care mesajul lui a prins și în România. Cred că a reușit asta prin formatul dezbaterilor pe care le promova, aflate la granița dintre ceva ce pare intelectual și entertainment. Vedem fenomenul acesta și în popularitatea altor canale de YouTube precum Jubilee, care ajunge aproape la nivelul a ceea ce făcea și Charlie Kirk — o dezbatere în care fascismul devine normalizat, e pus la egalitate cu orice altă opinie politică. Ca tânăr, uitându-te la Charlie Kirk, poți avea impresia că nu consumi orice, privești un intelectual, nu un personaj precum Andrew Tate.

Mă îngrijorează mult și faptul că publicațiile de știri vorbesc despre el de parcă ar fi fost un comentator politic conservator obișnuit. Nu a fost doar un simplu conservator, avea un discurs foarte toxic. Punea la îndoială drepturile femeilor de a decide asupra propriului corp, avea poziții rasiste și, din multe puncte de vedere, un discurs de factură fascistă.

Modul în care presa a acoperit moartea lui a fost, într-un fel, tragicomic. Am văzut dezbateri de-ale lui și, din păcate, unele lucruri sunt greu de discutat rațional. Cred că romantizarea lui apare și pentru că nu vrem să-l vedem pe Trump ca personajul extrem de problematic care este. În discursul public din România, nu e întotdeauna identificat ca atare, iar Kirk și Trump au avut o relație apropiată; el a contribuit masiv la mobilizarea tinerilor americani”, a declarat Elena Trifan.

Declarații controversate care i-au marcat discursul lui Charlie Kirk

În ceea ce privește dreptul la port-armă, Charlie Kirk spunea: „Da, oamenii mor din cauza violenței cu arme. E tragic. Dar acesta e prețul libertății. E un preț pe care merită să îl plătim pentru a păstra cel de-al Doilea Amendament (n.r. din Constituția SUA).”

Întrebat fiind, ipotetic, dacă ar fi anti-avort și dacă fiica lui ar ajunge însărcinată în urma unui viol, Charlie Kirk a răspuns: „E foarte grafic... Dar răspunsul este da, bebelușul ar fi adus pe lume.”

Acesta susținea că unele persoane afro-americane deveneau sclave în mod voluntar: „Sclavia e condamnabilă și îngrozitoare, dar există mult mai multe aspecte ale poveștii decât și-ar dori unii să recunoască... mai mulți afro-americani au venit în America voluntar.” De asemenea, acesta susținea că persoanelor afro-americane le era mai bine pe vremea sclaviei.

În privința invaziei rusești din Ucraina, Kirk a afirmat că Crimeea nu ar fi trebuit niciodată cedată Ucrainei, el fiind un promotor al ideii că, legal și istoric, regiunea este a Rusiei, teză susținută de Vladimir Putin încă de la invazie: „Crimea nu poate fi recucerită și nu ar fi trebuit niciodată cedată Ucrainei”, a declarat acesta. Într-o altă instanță, Kirk a spus explicit: „Din punct de vedere istoric, Estul Ucrainei ar trebui să fie considerat teritoriu rusesc.”

În privința persoanelor din comunitatea LGBTQ+, Kirk susținea că acestea nu trebuie tratate cu empatie: „Nu suport cuvântul ‹empatie›, de fapt. Cred că empatia e un termen New Age inventat, care face mult rău.”

De asemenea, Charlie Kirk se poziționa împotriva contracepției: „Femeile la începutul vârstei de 30 de ani nu sunt în floarea tinereții... contracepția îi face pe unele femei amărâte și furioase.”

Comentatorul politic se împotrivea, în egală măsură, nu doar imigranților ilegali, ci și celor veniți cu acte în SUA: „America e plină, nu mai e loc pentru indieni. Toată lumea spune că trebuie să primim doar imigranții veniți legal. Asta nu e adevărat.”

Totodată, Kirk a făcut frecvent comentarii despre rasă, criminalitate și demografie; exemple documentate includ formulări din talk-show-uri în care minimalizează consecințele istorice ale sclaviei și contestă idei demonstrate de sociologi, precum privilegiul albilor.

Acesta a spus, printre altele:

„Conceptul de privilegiu alb este un mit și o idee rasistă.” „Nu e vorba de rasism. Problema e că tații de culoare își abandonează familiile.” „Presa, după 2020, a încercat să impună ideea că America este o țară profund rasistă, dar asta nu corespunde realității. Datele arată că, raportat la populație, albii sunt mai des atacați de persoane de culoare decât invers. Narațiunea asta cu rasismul sistemic a fost băgată pe gâtul națiunii.” (afirmația reprezintă un fake-news)

