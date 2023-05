”AUR ne va scoate din UE”. Avertismentul lui Dragoș Pîslaru privind ”agenda hâdă a extremismului”

Dragoş Pîslaru, copreşedinte al REPER, a declarat sâmbătă, 6 mai, că România se află într-o stare de asediu, făcând referire la AUR şi ”agenda hâdă a extremismului”.

El a susținut că, dacă partidul condus de George Simion va fi lăsat ”să îşi facă de cap”, această formaţiune va scoate România din UE.

”România se va moderniza, România va rămâne proeuropeană, dar există riscul să pierdem încă o generaţie, prin incapacitatea de a duce lucrurile mai departe. Astăzi, este vorba despre un triunghi extrem de complicat, un triunghi aproape al Bermudelor, care ne face să fim ţintuiţi într-o stare de asediu. Într-un vârf al acestui triunghi se află AUR şi agenda hâdă a extremismului. Până acum, i-am ignorat. Am spus că nu ar trebui să îi băgăm în seamă că îi ajutăm să crească. Să nu hrăneşti trolii, că aşa se dezvoltă. Dar am ajuns în situaţia în care, folosind minciuni, amestecând părţi de adevăr cu multă minciună sau pur şi simplu răstălmăcind realitatea, pe un context de frici, de incertitudini, de trai greu, de cost al vieţii crescut, toate aceste lucruri au făcut ca mesajele naţionalist-extremiste să prindă teren. Şi este de datoria noastră să apărăm agenda europeană. Dacă îi vom lăsa în continuare să îşi facă de cap, ne vor scoate din UE. Am văzut asta cu Marea Britanie”, a declarat Dragoș Pîslaru, în cadrul Adunării Generale a REPER.

Potrivit acestuia, este o greşeală ”ignorarea celor care luptă împotriva Europei şi a unui destin proeuropean al României”.

”AUR nu este ceva întâmplător, cumva ar exista o agendă doar pe România. Paradoxal, cei care acuză conspiraţii peste tot - de la vaccinuri la furatul copiilor din familie, tocmai ei sunt într-o mişcare paneuropeană şi chiar la nivel global, care împing astfel de mesaje”, a adăugat Dragoş Pîslaru.

Copreşedintele REPER s-a referit şi la coaliţia de guvernare, afirmând că ea ”bagă ţara în faliment”.

”În alt colţ al acestui triunghi se află coaliţia de guvernare PSD-PNL, care este interesată doar de clipa aceasta şi de modul în care pot să îşi servească clientela politică şi, este din ce în ce mai evident, bagă ţara în faliment. Sunt miliarde de euro din bani europeni, care sunt aruncaţi pur şi simplu la gunoi”, a explicat liderul Pîslaru.

De asemenea, el a reclamat lipsa de unitate a Opoziţiei.

”Celălalt capăt al triunghiului este Opoziţia democrată, Opoziţia proeuropeană. Avem nevoie de maturitate, de unitate, de a abandona orgoliile. Autosuficienţa, autoizolarea, ignorarea partenerilor care pot să lucreze împreună pe o agendă proeuropeană este o mare greşeală. Din partea noastră, a celor din REPER, deschiderea va exista oricând. Din punctul nostru de vedere, ceea ce s-a întâmplat este de domeniul trecutului”, a precizat Pîslaru.