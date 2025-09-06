Extremiștii neaoși preiau rețeta prin care românii au devenit ținte în Irlanda. Cum se folosesc suveraniștii de migranți pentru a răspândi discursul urii ANALIZĂ

Protestele violente din Irlanda de Nord față de imigranții români FOTO Reteaua X/Mr Bubbles ala Brucey Baby

Scandalul recent iscat de violențele la adresa imigranților din Asia și Africa scoate la iveală modul în care extremiștii din mai multe state folosesc aceleași arme pentru a răspândi ura și xenofobia și a manipula masele împotriva unor ținte false.

Nu cu mult timp în urmă, românii din Irlanda de Nord au devenit ținte ale extremiștilor (cazul Ballymena), după ce informația unui presupus viol a dus, în doar câteva zile, la proteste violente cu tentă anti-imigrație. În ciuda acestor incidente, mesaje similare sunt răspândite și în România, doar că originea imigranților este diferită, scrie context.ro într-o analiză.

Sticle incendiare, pietre și artificii au fost folosite de protestatarii violenți, în Ballymena și în alte orașe din Irlanda de Nord, după ce doi băieți de 14 ani, de origine română, au fost arestați, fiind acuzați de agresiune sexuală gravă asupra unei adolescente din oraș.

După un miting, inițial pașnic, organizat în semn de sprijin pentru familia fetei, indivizi mascați au devastat mai multe case. Tineri mascați au putut fi văzuți aruncând cu cărămizi, iar mai multe proprietăți au fost avariate, geamurile fiind sparte.

Presa britanică susține că clădirile vizate erau locuite de imigranți români.

Ce vor extremiștii în România

În România, una dintre țările cu cel mai mare număr de emigranți din Europa, extremiștii lansează același tip de mesaj, doar că, în acest caz, țintele sunt imigranții din Asia și Africa care muncesc aici.

În Irlanda de Nord, reacția tardivă a autorităților și a misiunii diplomatice române a lăsat spațiu dezinformării. În România, mesajele de condamnare din partea publicului larg au venit doar după ce agresiunile deveniseră știri virale.

O postare a deputatului AUR Dan Tănasă – care îi îndemna pe români să refuze comenzile livratorilor străini – a generat o campanie virală pe rețelele sociale și a fost urmată de agresiuni fizice împotriva muncitorilor străini.

Platformele digitale au funcționat ca acceleratori ai tensiunilor.

Dacă în Irlanda de Nord, TikTok a dominat prin vizualizări masive, cu algoritmi care privilegiază conținutul emoțional, în timp ce Telegram a servit drept spațiu de coordonare pentru rețele care rostogolesc mesaje xenofobe sau conspiraționiste.

În România, mesajul lui Tănasă a fost amplificat prin Facebook, iar ecoul s-a resimțit rapid în spațiul offline.

