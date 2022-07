Ou Fabergé găsit pe iahtul confiscat "magnatului aurului" din Rusia. Cât valorează bijuteria sinonimă cu opulența

Ceea ce ar putea fi un ou Fabergé a fost găsit la bordul superyachtului Amadea, confiscat de autoritățile americane oligarhului rus Suleyman Kerimov.

Este unul dintre cele mai exotice obiecte descoperite până acum în investigațiile conduse de sancțiuni, iar dezvăluirea a fost făcute de Lisa Monaco, procurorul general adjunct al SUA.

„Să trecem la lucrurile suculente: iahturile”, a spus Monaco miercuri, 20 iulie, pe forumul dedicat discutării rolului forțelor de ordine în înghețarea și confiscarea bunurilor rusești.

„Am găsit lucruri cu adevărat interesante... am recuperat un Fabergé – sau un presupus ou Fabergé – pe unul dintre aceste iahturi, așa că devine din ce în ce mai interesant”, a declarat Lisa Monaco.

Monaco nu a precizat numele iahtului la care s-a referit, dar a spus că în prezent este andocat în Golful San Diego, după ce a plecat din Fiji luna trecută.

Today, with authorization from the Fijian High Court and under a new flag, the Amadea set sail for the United States after having been seized as the proceeds of criminal evasion of US sanctions against Russian oligarch Suleyman Kerimov. (1/2) pic.twitter.com/JHiYUDKcmQ