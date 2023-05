Cine e maghiarul care a detonat ”bomba” anului în tenis. Motivul pentru care e una dintre cele mai mari surprize din istorie

Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz (2 ATP, favorit nr. 2) a fost eliminat surprinzător luni, în turul al treilea al turneului ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.705.780 de euro, după ce s-a înclinat în două seturi, 6-3, 7-6 (7/4), în faţa unui jucător din afara top 100, ungurul Fabian Marozsan (135 ATP).

Marozsan, venit din calificări, s-a impus după o oră şi 42 de minute, urmând ca în runda viitoare să-l înfrunte pe croatul Borna Coric (16 ATP, favorit nr. 15). Pentru Alcaraz este a treia înfrângere suferită în acest sezon în 33 de partide.

Surpriza e cu atât mai mare cu cât jucătorul maghiar s-a aflat la prima sa prezență pe tabloul principal la un turneu ATP, unde l-a învins pe jucătorul care începând de lunea viitoare va reveni în fruntea clasamentului mondial.

First career ATP Tour main draw in Rome ✔️

The first Hungarian male to reach the last 16 in 42 years 🇭🇺

Defeats World No. 2 Carlos Alcaraz 🤯

This is your moment, Fabian Marozsan ⭐️@InteBNLdItalia | #IBI23 pic.twitter.com/8YkuOjSHRA