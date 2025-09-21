Nou record de viteză, stabilit de un Ferrari pe puntea portavionului Italiei. Ce viteză a putut atinge mașina cu motor V8 hibrid. „Poate fi foarte periculos” VIDEO

Fabio Barone, pilot profesionist de curse auto din Italia, cunoscut mai ales pentru încercările și reușitele sale în doborârea de recorduri mondiale de viteză în locuri neobișnuite sau spectaculoase, a ajuns din nou în atenția publică.

Acesta a fost surprins de-a lungul coastei mediteraneene a Italiei, când a gonit pe puntea de zbor a unei nave militare, încercând să doboare un record mondial: cea mai mare viteză atinsă de o mașină pe un vas, potrivit cbsnews.com.

Barone este și președintele Clubului Ferrari din Roma.

Anul trecut, Barone a stabilit recordul Federației Cronometrajelor din Italia pe un alt portavion din sudul țării, atingând 94,4 mile pe oră (aprox. 152 km/h). La Civitavecchia, pe coasta de lângă Roma, el și-a propus să ajungă la cel puțin 160 km/h și apoi să frâneze la timp pentru a evita să sară de pe așa-numitul „rampa de schi” a punții și să se izbească de vasul de croazieră aflat chiar în față.

Inginerul de curse Alessandro Tedino a declarat pentru Associated Press că nu era sigur că noul record putea fi atins. Nava fusese pe mare peste noapte, iar echipajul a ieșit dimineața devreme pe punte și a găsit suprafața udă. Aceștia s-au apucat imediat să o usuce, iar munca a fost terminată de razele soarelui târziu de vară.

Ads

„Dacă ar fi rămas udă, atunci, desigur, ar fi imposibil să atingi viteza maximă și să ai frânele la performanță optimă. Poate fi foarte, foarte periculos”, a spus el.

Pe măsură ce muzica din „Top Gun” răsuna din difuzoare, liftul de pe partea babord a portavionului a ridicat echipa lui Barone pe punte, unde așteptau jurnaliști, ofițeri ai marinei și invitați de onoare. Un grup de copii cu sindrom Down, aleși să fie „mecanici de onoare pentru o zi”, au scos husa roșie, satinată, dezvăluind mașina lui Barone: un Ferrari SF90 roșu cu negru.

Barone s-a așezat cu grijă în mașină, apoi a condus înainte și înapoi de mai multe ori pe lungimea punții pentru a încălzi motorul V-8 turbo. Sunetul mașinii devenea din ce în ce mai puternic, pe măsură ce el folosea din ce în ce mai mult cei 1.085 de cai putere. Apoi s-a poziționat la capătul punții 236 metri și a așteptat semnalul de start.

Ads

„Iată-l! Iată-l!” a strigat prezentatorul, în timp ce Barone și-a luat avânt și a trecut în viteză pe lângă mulțime. Câteva secunde mai târziu, a reușit să oprească în siguranță, iar spectatorii au aplaudat cu ezitare — impresionați de spectacolul de viteză, dar nesiguri dacă a doborât recordul. Cronometrul oficial s-a apropiat de mașină și a inspectat indicatoarele din interior.

„Viteza înregistrată: 164 kilometri pe oră. Declar acest rezultat drept noul record de viteză pe o navă!” a spus el, stârnind aplauze puternice din partea celor de pe margine.

Barone și-a ridicat brațele spre cer, apoi și-a îmbrățișat echipa, având încă casca pe cap. Reporterii l-au înconjurat imediat. „Principalul lucru pe care te concentrezi este concentrarea însăși și îți dai seama că dobori recordul abia când ești la jumătatea drumului”, a spus Barone. „Am două mâini, două picioare și le folosesc în același timp, ca un pianist.”

Tedino a spus că echipa lui Barone va trimite acum rezultatul certificat către Guinness World Records, care a transmis agenției AP, într-un e-mail trimis joi după-amiază, că „așteptăm cu nerăbdare să primim și să analizăm aplicația și dovezile care să susțină ultima sa încercare.”

🇮🇹 Ferrari SF90 speeding on the deck of assault ship ITS Trieste pic.twitter.com/BwL7RP0RRW — CarsAndCars.ca (@carsandcars_ca) September 21, 2025

Ads