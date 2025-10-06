Fost câștigător al Balonului de Aur, selecționer la Mondiale. A fost ”elevul” lui Cosmin Olăroiu

Antrenorul italian Fabio Cannavaro a semnat luni un contract cu echipa naţională a Uzbekistanului, care este calificată pentru turneul final al Cupei Mondiale 2026.

Înţelegerea cu fostul câştigător al Balonului de Aur 2006, Fabio Cannavaro, a fost oficializată luni de Federaţia uzbecă de fotbal. Italianul va conduce naţionala asiatică la turneul final din 2026, iar primul său meci va fi pe 13 octombrie, la Taşkent, cu Uruguay.

Cannavaro (52 de ani), care a fost mult timp secundul lui Cosmin Olăroiu la echipa Al-Ahli din Emirate, se află la al doilea mandat la o echipă naţională, după ce a condus selecţionata Chinei, în 2019.

În ultima perioadă a condus pe Dinamo Zagreb, între decembrie 2024 şi aprilie 2025.

