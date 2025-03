Un deputat lansează acuzații grave. Investiția companiei de armament Rheinmetall blocată după ce Ministerul Economiei ar fi angajat o firmă de consultanță a unui consilier PSD

Deputatul PNL Adrian Cozma a criticat miercuri ministerele responsabile de dezvoltarea capabilității militare a României pentru lipsa de implicare, în contextul în care Uniunea Europeană discută despre alocarea unor resurse semnificative pentru apărare.

Cozma a acuzat PSD că a blocat investiția strategică a companiei germane Rheinmetall, care urma să construiască în România o fabrică de muniție.

Potrivit deputatului PNL, Ministerul Economiei, controlat de PSD, a angajat o firmă de consultanță deținută de consilierul PSD de la Sectorul 1 București, Chiriță Costin Răzvan, iar acest lucru a dus la blocarea proiectului în instanță. Este vorba despre SCA Goronescu Chiriță și Asociații, conform Economedia.ro.

Investiție blocată în instanță

Exproprierea platformei industriale Viromet Victoria, unde Rheinmetall și compania românească de stat Pirochim Victoria intenționau să construiască fabrica de pulberi pentru muniție, a fost blocată de instanță, conform informațiilor publicate de Profit.ro.

"Primul pas a fost ca societatea Pirochim Victoria S.A., având ca acționar majoritar Ministerul Economiei, să încheie un contract de consultanță în vederea întocmirii contractului de asociere cu Rheinmetal Waffe Munition GmbH, cu o firmă de casă a PSD condusă de vicepreședintele de la Sectorul 1 București, Chiriță Costin Răzvan. Suma plătită pentru realizarea consultanței se ridică la aproximativ 1,75 milioane lei, așa cum se poate vedea din declarația de interese a susnumitului. Tot din declarația de interese vedem că distinsul domn este angajat în permanență la mai multe consilii de administrație din subordinea Ministerului Economiei sau a altor instituții de stat. Legat de prestația firmei de consultanță, aceasta și-a început activitatea cu o mare gafă, a demarat procedura de expropriere a unor active necesare realizării proiectului viitoarei fabrici de pulberi, înaintea publicării hotărârii de guvern în Monitorul Oficial, fapt care a dus la anularea temporară a procedurii", a declarat Cozma.

Deputatul a mai subliniat faptul că firmei de consultanță nu i-a fost solicitat un certificat de acces la informații ORNISS, aspect pe care îl consideră neprofesionist și dubios.

"Un aspect pe care-l consider neprofesionist, ba chiar dubios, din partea Ministerului Economiei, condus la momentul respectiv de domnul Radu Oprea, este că negocierea celui mai important obiectiv strategic al industriei de apărare din România se face de către o firmă de consultanță căreia nu i se solicită prin caietul de sarcini, un certificat de securitate industrială sau orice tip de certificat sau autorizație ORNISS. Mai mult, într-o situație ambiguă pare să se afle și firma care realizează procedura de recrutare și selecție a consiliului de administrație a Pirochim Victoria S.A., respectiv societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, firmă cu peste 320 de contracte cu statul în ultimii 8 ani și cu un singur angajat. Și în cazul acestei societăți consider că ar fi fost necesare anumite verificări pentru că vorbim despre cel mai important obiectiv prevăzut de legea privind industria națională de apărare", a spus el.

"Lentoare și lipsa de asumare"

Cozma a mai reclamat lentoarea și lipsa de asumare a ministerelor responsabile de industria națională de apărare.

"Am solicitat săptămânile trecute Ministerului Economiei și Ministerului Apărării o serie de date privind stadiul realizării unor proiecte strategice în domeniul industriei naționale de apărare, nemulțumit fiind de lentoarea și lipsa de asumare pe acest domeniu. Am ajuns în situația în care ministerele se acuză reciproc de lipsă de reacție însă, vă spun că, în calitate de membru al comisiei de apărare din Parlamentul României, nu am întâlnit situații în care să vină vreun ministru și să ne spună că are nevoie de sprijin, dincolo de aspectele stabilite prin buget, pentru fabrica X ca să cumpere o linie de încărcare muniție sau că mai are nevoie de o sumă Y de bani să extindă un centru de instruire", a mai declarat Cozma.

PNL a cerut explicații Ministerului Economiei și Ministerului Apărării și a subliniat importanța unei gestionări transparente și eficiente a investițiilor strategice în industria de apărare a României.

