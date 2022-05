Ministrul Economiei a fost vineri, 13 mai, la Craiova unde a vizitat Fabrica de Avioane. Politicianul le-a spus angajaților că industria aeronautică are viitor.

„În urmă cu ceva timp am fost în vizită la câteva companii private din industria aeronautică, din județul Bacău. Astăzi vizităm o companie de stat, Avioane Craiova. Vreau să reiterez ideea pe care am lansat-o la Băcău: Industria aeronautică românească are un viitor! România are tradiție în construcția de avioane și îmi doresc să reiniţializăm cercetarea/dezvoltarea în domeniul aeronauticii, astfel încât să avem un produs românesc. Putem avea industrie de apărare în România, putem dezvolta capabilităţi pentru industria aeronautică şi să promovăm acest sector și să devenim un jucător important la nivel european şi la nivel regional”, a spus Florin Spătaru, ministrul economiei.

La Avioane Craiova, ministrul economiei a vizitat Secția Structuri Aeronautice și Procese Speciale și a Secției Montaj și Întreținere Aeronave, unde a discutat cu o parte dintre angajați despre condițiile de muncă și despre activitate. De asemenea, demnitarul a participat atât la prezentarea statică aeronavei IAR-99 Șoim, cât și la o demonstrație de zbor a aeronavei, care a avut loc la Aeroportul din Craiova.

În anul 2020, CSAT a aprobat un program care vizeza întreprinderea de avioane și care urmărea modernizarea IAR 99 Soim, astfel încât să poată să fie utilizat ca un antrenament pentru piloții de F16, operate de aviația militară română, precum și menținerea capabilității aeriene de sprijin aerian apropiat și intervenția împotriva țintelor aeriene de viteză mică.

De asemenea, Avioane Craiova şi Romaero au semnat, în anul 2021, un memorandum de cooperare cu compania israeliană Elbit Systems în perspectiva achiziţiilor făcute de MApN, iar compania israeliană s-a angajat să realizeze un transfer de tehnologie în favoarea firmelor româneşti.

