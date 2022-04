Forțele ruse atacă în continuu complexul industrial Azovstal din Mariupol, încercând să-i determine pe ucraineni să se predea.

Se pare însă că buncărele nu sunt chiar atât ușor de cucerit.

”Ultima frontiera. Garnizoana Mariupol este acum limitată la principala cetate a orașului, complexul industrial Azovstal. Este un labirint gigant și foarte complicat de oțel și beton, cu o mulțime de adăposturi subterane fortificate. Va fi foarte greu de cucerit”, scrie un reporter din Kiev pe contul său de Twitter.

