Miliardarul Rinat Ahmetov închide o fabrică din România din cazua atacurilor Rusiei și concediază aproape 200 de oameni

Fabrica Metinvest Tubular Iași, fosta ArcelorMittal Tubular Products, fosta Tepro, una dintre cele mai vechi unități industriale din județul Iași, va fi închisă.

Decizia a fost luată de patronul fabricii, miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, informează Ziarul de Iași la data de 30 octombrie 2026.

„Modelul de afaceri al societății s-a bazat pe accesul la rulouri de oțel laminat la cald primite de la un combinat din Ucraina. Atacurile armate ale Rusiei din august 2026 au determinat suspendarea operațiunilor și au afectat activitatea companiei de la Iași”, se precizează notificarea transmisă vineri, 30 octombrie, către AJOFM Iași și către ITM.

Conducerea fabricii din Iași spune că încercat să găsească alți furnizori de materie primă.

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Dar produsele similare din Europa au un preț cu circa 110 euro în plus pe tonă față de ce se livra din Ucraina.

Ca urmare a deciziei de închidere a fabricii, din 195 de angajați, 194 sunt vizați de procedura concedierii colective. Singurul care scapă de această concediere ar fi directorul general.

Se pare că vor exista și compensații pentru o parte dintre angajați. Cei cu vechime mai mică primesc 10.000 de lei net, iar cei cu vechime de peste 30 de ani primesc 25.000 de lei.

Metinvest este unul dintre cele mai puternice grupuri siderurgice din Europa, cu operațiuni în Ucraina, Italia, Marea Britanie și Statele Unite. Grupul este controlat de Rinat Ahmetov.

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