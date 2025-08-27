România va găzdui cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume. Anunțul ministrului Economiei VIDEO

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că va semna miercuri, 27 august, în Germania, un contract cu grupul Rheinmetall pentru construirea unei fabrici de pulberi pentru muniție în România. Potrivit declarației lui Miruță, proiectul va transforma unitatea în „cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume”.

Rheinmetall, unul dintre cele mai mari grupuri europene din industria apărării, va derula investiția în parteneriat cu companii românești. Fabrica va fi construită în localitatea Victoria, din județul Brașov, și face parte dintr-o rețea industrială mai amplă care include producția de vehicule de luptă pentru infanterie Lynx și facilități pentru producția de muniții.

Conform informațiilor comunicate, proiectul beneficiază de sprijin financiar din partea Uniunii Europene. Amplasamentul alocat fabricii va ocupa circa 300 de hectare, iar investiția estimată se ridică la aproximativ 400 de milioane de euro.

Rheinmetall este o corporație germană fondată în 1889, specializată în industria de apărare și în producția de echipamente auto. Compania furnizează vehicule militare, arme, muniții și sisteme de apărare, dar produce și componente pentru industria auto, cum ar fi sisteme de management al motorului și soluții de mobilitate. Este unul dintre cei mai mari furnizori europeni pentru armata germană și un jucător important pe piața internațională de apărare, potrivit potrivit techrider.ro

