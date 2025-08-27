România va găzdui cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume. Anunțul ministrului Economiei VIDEO

Autor: Alexandru Negrici
Miercuri, 27 August 2025, ora 17:24
488 citiri
România va găzdui cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume. Anunțul ministrului Economiei VIDEO
Imagine cu militari români FOTO Facebook/MAPN

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că va semna miercuri, 27 august, în Germania, un contract cu grupul Rheinmetall pentru construirea unei fabrici de pulberi pentru muniție în România. Potrivit declarației lui Miruță, proiectul va transforma unitatea în „cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume”.

Rheinmetall, unul dintre cele mai mari grupuri europene din industria apărării, va derula investiția în parteneriat cu companii românești. Fabrica va fi construită în localitatea Victoria, din județul Brașov, și face parte dintr-o rețea industrială mai amplă care include producția de vehicule de luptă pentru infanterie Lynx și facilități pentru producția de muniții.

Conform informațiilor comunicate, proiectul beneficiază de sprijin financiar din partea Uniunii Europene. Amplasamentul alocat fabricii va ocupa circa 300 de hectare, iar investiția estimată se ridică la aproximativ 400 de milioane de euro.

Rheinmetall este o corporație germană fondată în 1889, specializată în industria de apărare și în producția de echipamente auto. Compania furnizează vehicule militare, arme, muniții și sisteme de apărare, dar produce și componente pentru industria auto, cum ar fi sisteme de management al motorului și soluții de mobilitate. Este unul dintre cei mai mari furnizori europeni pentru armata germană și un jucător important pe piața internațională de apărare, potrivit potrivit techrider.ro

Ajutorul militar pentru Ucraina a ajuns la al 23-lea pachet, dar este ținut secret. A umflat sau nu deficitul? „Chiar dacă ar fi o sursă pentru deficit, merită”
Ajutorul militar pentru Ucraina a ajuns la al 23-lea pachet, dar este ținut secret. A umflat sau nu deficitul? „Chiar dacă ar fi o sursă pentru deficit, merită”
Sunt multe subiecte care incită opinia publică cu privire la dificultatea economică în care se află România, dar poate că niciunul nu este mai controversat decât ajutorul militar oferit de...
Record de țigări ilegale cumpărate de români. Explozia prețurilor, printre principalele motive
Record de țigări ilegale cumpărate de români. Explozia prețurilor, printre principalele motive
Piața neagră a țigaretelor a crescut în iulie 2025 până la 11,9% din totalul consumului, comparativ cu 10,1% în luna ianuarie, un nivel record pentru ultimii cinci ani, arată o analiză a...
#fabrica munitie, #Rheinmetall, #armament , #stiri economice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Sentinele CCTV. O drona ruseasca, de recunoastere, a aterizat in Ucraina, pentru reincarcare. "Este o schimbare a tacticii"
a1.ro
Ilona Brezoianu, schimbare de look radicala cu cateva luni inainte sa nasca. Internautii s-au impartit in doua tabere
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a hotarat: pune pe masa pentru Louis Munteanu o suma fara precedent in istoria SuperLigii

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Record de țigări ilegale cumpărate de români. Explozia prețurilor, printre principalele motive
  2. Transelectrica majorează tariful pentru achiziția serviciilor de sistem, citând „deviații de la prognoză”. Traducerea: compania nu prevăzuse noile condiții economice
  3. România va găzdui cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume. Anunțul ministrului Economiei VIDEO
  4. Reprezentanții agenției de rating Moody's continuă să bată la ușa guvernului. Strâns cu ușa, Bolojan recunoaște o criză bugetară, dar promite și o soluție
  5. Cum se completează cererea pentru tichetele de energie. Tutorial video realizat de Ministerul Muncii VIDEO
  6. Cine este de vină pentru că facturile la energie din iulie au fost emise cu TVA de 21%. Explicațiile ministrului Bogdan Ivan
  7. Meta intră în jocul politic: susținerea candidaților ce se opun reglementărilor stricte în domeniul inteligenței artificiale
  8. Românii au dat peste cap înscrierile la selecţia pentru conducerea companiilor de stat cu mii de aplicații. „Volumul foarte mare depăşeşte resursa umană disponibilă”
  9. BCE, schimbare majoră de optică legată de lansarea euro digital
  10. Pixel 10 vine cu baterie „supravegheată”: Google impune limitarea automată a încărcării