Prima fabrică de ouă lichide din România, deschisă în prezența ministrului Agriculturii. „Producția românească este din ce în ce mai puternică” VIDEO

Prima fabrică de ouă lichide din România a fost inaugurată săptămâna aceasta în prezența ministrului Agriculturii, Florin Barbu. Acesta a transmis că „parteneriatul dintre stat și privat funcționează”.

Prima fabrică de ouă lichide din România este în Costeștii din Vale, județul Dâmbovița.

„Producția românească este din ce în ce mai puternică, iar producătorii care dezvoltă afaceri în România demonstrează în fiecare zi că au capacitatea să concureze de la egal la egal cu orice producător din Europa.

Am participat astăzi la deschiderea primei fabrici de ouă lichide din România, o investiție a grupului Toneli, unul dintre reperele solide ale industriei agroalimentare din România.

Această investiție confirmă faptul că parteneriatul dintre stat și mediul privat funcționează și aduce rezultate concrete: dezvoltare economică, locuri de muncă, produse românești de calitate și un sector agricol care se aliniază standardelor europene.

Îi felicit pe toți cei implicați în acest proiect – echipa Toneli, partenerii, autoritățile locale – pentru perseverență și încredere în potențialul agriculturii românești.

Aceasta este rețeta de succes: integrarea întregului lanț vegetal – zootehnic – procesare, prin folosirea fondurilor europene și ajutoarelor de stat, cu o strategie clară și cu oameni dedicați dezvoltării producției românești!”, a transmis Florin Barbu.

