O fabrică din România, cu o tradiție de aproape 100 de ani, se închide. "Nu se poate continua așa", susține noul patron

Conducerea fabricii de ciorapi Ciserom din orașul Sebeș a semnat vânzarea tuturor activelor, iar noul acționar majoritar a anunțat, după ce a văzut documentele contabile ale societății, că "nu se poate continua așa".

Aceste informații sunt prezentate de site-ul Profit.ro la data de 24 septembrie 2025, după ce, în primăvara anului 2024, se anunța că fabrica de ciorapi din Sebeș va fi închisă și că salariații vor suferi o procedură de concediere colectivă.

Anterior acestei situații absolut nefavorabile, pachetul majoritar de acțiuni fusese cumpărat de un nou investitor - un om de afaceri din Sibiu. La acel moment, cei aproximativ 100 de angajați intraseră deja în preaviz, însă investitorul avea speranța că va reuși să readucă fabrica pe profit.

”Situația financiară a societății este dezastruoasă. De 6 ani, societatea este pe pierdere. Înainte de a prelua pachetul majoritar de acțiuni, era programată o concediere colectivă. Știam de ea din timpul negocierilor, însă am insistat să nu dăm oamenii afară. În decembrie, la venirea mea la conducerea societății, în primele zile, am anulat decizia de concediere colectivă, pentru că, sincer, speram ca, după câteva investiții, să putem continua activitatea de producție. După ce am avut acces în totalitate la documentele contabile, am realizat însă că acest lucru este imposibil. În acest moment, producem o pereche de șosete cu 17 lei și o vindem cu 5 lei. Nu se poate continua așa", a explicat proprietarul fabricii, refuzând însă să-i fie dezvăluită identitatea.

Pentru anul 2024, fabrica a raportat o cifră de afaceri de 12,6 milioane lei și o pierdere de 763.715 lei, cu 103 angajați.

Conform informațiilor postate pe Internet, în primele luni ale anului 2025 fabrica a anunțat în mod repetat că face lichidări de stocuri pentru produsele din magazinul propriu. Astfel, o pereche de ciorapi se vindea cu numai 5 lei.

Fabrica de ciorapi din Sebeș fusese înființată în anul 1927, de un cetățean german. În anul 1944, fabrica a fost naționalizată, dar și-a continuat producția, atât pentru piața internă, cât și pentru export. Între anii 1946-1954, sub administrare sovietică, fabrica a purtat numele TEBA (de la Textila Banat). În perioada 1954-1987, întreprinderea a devenit a statului român și s-a numit „Fabrica de ciorapi și tricotaje Sebeșul”. Atât numărul de angajați, cât și producția au crescut puternic, evoluția maximă fiind cea din anul 1989, când s-au produs 176.000 de perechi de ciorapi zilnic. În anul 1990, fabrica de ciorapi din Sebeș a primit numele de Ciserom.

