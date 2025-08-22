Ministrul Radu Miruță: Nu voi accepta ca într-o fabrică de armament să izbucnească o explozie și despre asta să se afle sunând un vecin. Unde s-a produs acest accident

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, susţine că incendiul produs recent la uzina de armament de la Cugir, din judeţul Alba, a fost anunţat la 112 nu de angajaţii companiei, ci de un vecin, iar operatorii de la numărul unic pentru apeluri de urgenţă au crezut că este vorba despre o glumă.

”Eu, cât timp sunt ministru, nu voi accepta ca într-o fabrică de armament să izbucnească o explozie şi despre asta să se afle sunând un vecin. Asta este situaţia de la Uzina Mecanică Cugir. La 112 a anunţat această explozie, din ce mi s-a spus la faţa locului, un vecin. Cei de la 112 nici nu credeau, credeau că e o glumă. Acolo paza nu este militară, acolo eu am observat nişte vulnerabilităţi în ceea ce priveşte modul în care se făcea paza, daţi-vă seama ce pază se făcea cât timp au explodat 150.000 de cartuşe şi a aflat instituţia statului din informaţia unui vecin”, a afirmat ministrul Economiei, joi seară, la Antena 3.

Radu Miruţă a precizat că după incendiul de la fabrica din Cugir se derulează o anchetă penală, nu una administrativă, a ministerului, iar investigaţia implică expertize şi analize chimice la care ministrul nu are acces.

”Însă nu voi tăcea până când instituţiile responsabile nu vor aduce pe masă o chestiune coerentă de la un capăt la celălalt cu privire la ce s-a întâmplat”, a adăugat Radu Miruţă.

Ministrul Economiei s-a arătat ”revoltat” de ce se petrece în companiile de armament, arătând că ”este inimaginabil punctul atât de jos în care s-a dus gestionarea industriei de armament din România”.

Ministrul a anunţat că a cerut pază militară pentru uzinele de armament din România.

Procurorii au anunţat, săptămâna trecută, că nu există indicii cu privire la existenţa unor acte de sabotaj cu privire la incendiul din 2 august de la fabrica de armament de la Cugir şi au stabilit că focul a pornit de la o încăpere a halei în care era depozitată necorespunzător o cantitate mare de pulbere pirotehnică.

