Ministrul Radu Miruță: Nu voi accepta ca într-o fabrică de armament să izbucnească o explozie și despre asta să se afle sunând un vecin. Unde s-a produs acest accident

Autor: Mihai Diac
Joi, 21 August 2025, ora 23:55
937 citiri
Ministrul Radu Miruță: Nu voi accepta ca într-o fabrică de armament să izbucnească o explozie și despre asta să se afle sunând un vecin. Unde s-a produs acest accident
Ministrul Economiei, Radu Miruță - FOTO Hepta

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, susţine că incendiul produs recent la uzina de armament de la Cugir, din judeţul Alba, a fost anunţat la 112 nu de angajaţii companiei, ci de un vecin, iar operatorii de la numărul unic pentru apeluri de urgenţă au crezut că este vorba despre o glumă.

”Eu, cât timp sunt ministru, nu voi accepta ca într-o fabrică de armament să izbucnească o explozie şi despre asta să se afle sunând un vecin. Asta este situaţia de la Uzina Mecanică Cugir. La 112 a anunţat această explozie, din ce mi s-a spus la faţa locului, un vecin. Cei de la 112 nici nu credeau, credeau că e o glumă. Acolo paza nu este militară, acolo eu am observat nişte vulnerabilităţi în ceea ce priveşte modul în care se făcea paza, daţi-vă seama ce pază se făcea cât timp au explodat 150.000 de cartuşe şi a aflat instituţia statului din informaţia unui vecin”, a afirmat ministrul Economiei, joi seară, la Antena 3.

Radu Miruţă a precizat că după incendiul de la fabrica din Cugir se derulează o anchetă penală, nu una administrativă, a ministerului, iar investigaţia implică expertize şi analize chimice la care ministrul nu are acces.

”Însă nu voi tăcea până când instituţiile responsabile nu vor aduce pe masă o chestiune coerentă de la un capăt la celălalt cu privire la ce s-a întâmplat”, a adăugat Radu Miruţă.

Ministrul Economiei s-a arătat ”revoltat” de ce se petrece în companiile de armament, arătând că ”este inimaginabil punctul atât de jos în care s-a dus gestionarea industriei de armament din România”.

Ministrul a anunţat că a cerut pază militară pentru uzinele de armament din România.

Procurorii au anunţat, săptămâna trecută, că nu există indicii cu privire la existenţa unor acte de sabotaj cu privire la incendiul din 2 august de la fabrica de armament de la Cugir şi au stabilit că focul a pornit de la o încăpere a halei în care era depozitată necorespunzător o cantitate mare de pulbere pirotehnică.

„E timpul să schimbăm jocurile în companiile de stat. Aplică AICI”. Ministrul Economiei vrea să verifice conducerea companiilor de stat, după un proces de selecție „viciat”
„E timpul să schimbăm jocurile în companiile de stat. Aplică AICI”. Ministrul Economiei vrea să verifice conducerea companiilor de stat, după un proces de selecție „viciat”
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat joi, 21 august, că a introdus o opțiune pe site-ul instituției prin care toți profesioniștii, indiferent de culoarea politică, pot aplica pentru...
Huawei se pregătește de lansarea unor produse de top: ceasuri, tablete și telefoane noi. Ce aduce nou generația de dispozitive
Huawei se pregătește de lansarea unor produse de top: ceasuri, tablete și telefoane noi. Ce aduce nou generația de dispozitive
Pe 19 septembrie, la Paris, Huawei își va prezenta cele mai noi inovații în cadrul evenimentului „Ride the Wind”. Gigantul tehnologic pregătește lansarea seriei HUAWEI WATCH GT 6, dar și...
#fabrica, #fabrica armament, #Cugir, #fabrica arme Cugir, #explozie, #Radu Miruta, #industria de aparare, #Ministerul Economiei , #Industrie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum a fost numita CFR Cluj in Suedia, dupa ce a incasat sapte goluri la Hacken acasa
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Cati bani vor lua lunar romanii care aleg sa primeasca pensia privata pe mai mult de 8 ani

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul Radu Miruță: Nu voi accepta ca într-o fabrică de armament să izbucnească o explozie și despre asta să se afle sunând un vecin. Unde s-a produs acest accident
  2. Huawei se pregătește de lansarea unor produse de top: ceasuri, tablete și telefoane noi. Ce aduce nou generația de dispozitive
  3. Avertismentul șefului Microsoft despre inteligența artificială: „Oamenii cred că AI e conștient și ajung să-și piardă contactul cu realitatea”
  4. Au apărut primele detalii despre noul Oppo Find X9 Pro: un sistem foto impresionant și un ecran de top
  5. Ce este creditul care te "plătește": cum ajung clienții să facă bani din refinanțări
  6. Xiaomi retrage suportul pentru mai multe modele: telefoane populare intră la „End of Life”
  7. Google Photos primește AI cu comenzi vocale: editezi pozele doar spunând ce vrei
  8. Lista mașinilor care ajung cel mai des în service, făcută de un specialist cu 15 ani experiență: "Văd aceste mărci zi de zi" VIDEO
  9. Șapte reguli inteligente de cumpărături care te ajută să economisești sume mari de bani: "Calculez costul pe utilizare, nu doar prețul"
  10. Cum îți protejează Android datele personale chiar și după ce telefonul a fost pierdut. Noua funcție schimbă regulile jocului