Una dintre ultimele fabrici de tradiție din România își închide porțile după jumătate de secol. În ultimii ani, producea pentru mărci celebre precum Guy Laroche sau Pierre Cardin

După aproape jumătate de secol de activitate și mii de cămăși exportate zilnic în Europa, fabrica de confecții din Tulcea își închide definitiv porțile. Simbol al economiei locale și furnizor pentru branduri celebre precum Guy Laroche sau Pierre Cardin, Confecția Tulcea intră în proces de lichidare, după ce ultimele livrări au fost făcute în primăvara acestui an.

Decizia vine pe fondul pierderii principalului client, al creșterii costurilor și al lipsei forței de muncă, într-un declin lent, dar implacabil, arată Profit.ro.

Conform sursei citate, Confecția Tulcea, una dintre cele mai cunoscute fabrici de confecții din România, construită în anul 1980, era în fața dizolvării și a lichidării, lucrând în pierdere și fără nicio garanție că lucrurile mai pot fi remediate.

Au existat oferte de preluare din Franța, însă la un preț dezamăgitor. În aceste condiții, singura opțiune a fost dizolvarea și lichidarea.

Confecția Tulcea a fost un partener pentru numeroase branduri din Germania, Italia, Marea Britanie, Franța, Grecia. În ultimii ani, peste 450 de angajați produceau zilnic aproape 3.000 de cămăși pentru branduri precum Guy Laroche, Pierre Cardin, Gianfranco Ferre, Bigotti.

În perioada comunistă, când aici au lucrat aproape 2.000 de angajați, înființată în 1979, fabrica de confecții a ocupat, timp de mai bine de patru decenii, un loc important în viața economică și socială a orașului. La începutul anilor 2000, în plină activitate, peste 2.300 de oameni lucrau aici. Din mâinile lor plecau, aproape zilnic, cămăși destinate piețelor din Italia, Marea Britanie sau Germania.

Declinul în urma comenzilor tot mai mici și a costurilor de producție au crescut constant. Fabrica din Tulcea a pierdut cel mai mare client extern, iar fără contracte stabile, echilibrul financiar a început să se clatine. Între timp, o parte dintre angajați s-au pensionat, iar prea puțini au venit să le ia locul. Ultimul profit a fost înregistrat în octombrie 2024, iar în aprilie 2025, producția s-a oprit definitiv. Fabrica urmează să fie lichidată voluntar, iar din toamnă clădirea – evaluată la 16,8 milioane de lei – va fi scoasă la licitație, arată sursa citată.

