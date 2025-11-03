Lovitură pentru un mic oraș din vestul țării. Principalul angajator închide fabrica din zonă și se mută în afara UE. Are aproape 1.000 de muncitori

Fabrica de componente auto Aptiv din Ineu, cel mai mare angajator din zonă, urmează să se închidă din luna decembrie, iar producția ar urma să fie mutată într-o țară din afara Uniunii Europene, au anunțat autoritățile locale. În prezent, unitatea are între 800 și 1.000 de angajați.

Primarul orașului, Călin Abrudan, a declarat pentru Agerpres că închiderea va afecta bugetul local, dar se fac deja pregătiri pentru reintegrarea personalului disponibilizat și pentru atragerea de noi investitori. Un proiect confirmat ar urma să creeze aproximativ 500 de locuri de muncă într-o nouă fabrică de componente electronice.

'Din păcate, producția de la Ineu ar urma să se mute în afara Uniunii Europene. Am înțeles că nu mai este rentabil să se păstreze hala la numărul de angajați care mai sunt, pentru că se plătește o chirie foarte mare. Aptiv era cel mai mare angajator din zona Ineu, în ultimul an a avut între 800 și 1.000 de salariați. Înțeleg că o mică parte vor mai rămâne câteva luni, pentru dezinstalarea și mutarea utilajelor', a declarat primarul.

Edilul afirmă că bugetul local va fi afectat de închiderea fabricii.

'Fiind cel mai mare angajator, era și cel mai mare contribuitor la bugetul local. Sperăm, totuși, să compensăm această pierdere prin venirea unor noi investitori, și avem discuții avansate în acest sens. De altfel, este deja sigur că un investitor va crea 500 de locuri de muncă peste aproximativ un an, prin deschiderea unei fabrici de componente electronice', a declarat Călin Abrudan.

El a adăugat că s-au purtat deja discuții cu autoritățile competente pentru a se reintegra cât mai repede forța de muncă în alte fabrici din zonă.

Contactat de AGERPRES, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad, Alexandru Molnar, a declarat că informațiile despre închiderea fabricii au fost primite, deocamdată, pe cale neoficială.

'În acest moment, nu am primit notificarea de concedieri colective de la niciun mare angajator, dar am purtat discuții despre situația de la Ineu cu autoritățile locale. În funcție și de cererea de forță de muncă de pe piață, vom încerca reintegrarea celor care vor fi disponibilizați, dar vom organiza și cursuri de reconversie profesională, dacă va fi cazul', a declarat Molnar.

Reprezentanții fabricii din Ineu nu au putut fi contactați pentru un punct de vedere, însă unii angajați au declarat că au fost informați despre încetarea producției și acordarea de salarii compensatorii.

La finalul lunii iunie, un alt mare angajator din Arad și-a închis fabrica. Este vorba de Astra Rail Industries, care a fost deținută de compania Greenbrier și care producea vagoane de marfă. În total, 699 de angajați au fost concediați dintre cei 777.

Conform unui comunicat transmis de Greenbrier România la acea vreme, decizia a fost influențată de mai mulți factori, printre care presiunile tot mai puternice de la nivelul industriei de profil, costurile operaționale în creștere prin comparație cu celelalte fabrici, dar și constrângerile logistice legate de vechimea unității și de mediul urban.

Compania sublinia că va continua să își consolideze operațiunile de producție la fabricile din Caracal și Drobeta-Turnu Severin.

