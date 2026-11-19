În timp ce în unele zone s-au închis fabrici și linii de producție, cel puțin nouă noi fabrici se vor deschide în județul Maramureș, acolo unde Consiliul Județean administrează o rețea de parcuri inteligente de specializare.

Investițiile în aceste fabrici se ridică la aproape 38 de milioane de euro.

Cel mai recent contract semnat de autorități este pentru construcția unei fabrici în sectorul construcțiilor.

În Parcul de Specializare Inteligentă Târgu Lăpuș, patru companii au propus investiții în valoare totală de 16,1 milioane de euro. Un proiect are contractul de finanțare semnat, iar pentru celelalte trei au fost depuse cereri de finanțare, au anunțat autoritățile.

Alte două noi fabrici se vor deschide la parcul administrat de CJ la Fărcașa, acolo unde în urma unor investiții de nouă milioane de euro vor fi create 71 de noi locuri de muncă.

Autoritățile au mai anunțat recent investiții și la parcul industrial Șomcuta Mare.

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Două dintre companiile care au ales Parcul de Specializare Inteligentă Șomcuta Mare pentru dezvoltarea unor noi capacități de producție au semnat deja contractele de finanțare, apropiindu-se astfel de momentul demarării investițiilor planificate.

ATAI CHEMICALS SRL va investi 4 milioane de euro într-o unitate de producție a hipocloritului de sodiu, care va crea 25 de locuri de muncă.

M-TECHX EU SRL va dezvolta o fabrică de țesături pentru producerea materialului izolant Magic Fibre, investind 3,2 milioane de euro și creând 30 de locuri de muncă.

Împreună, cele două proiecte însumează 7,2 milioane de euro și 55 de noi locuri de muncă.

Pentru Șomcuta Mare și localitățile învecinate, aceste investiții înseamnă noi oportunități profesionale, dezvoltarea activităților economice și șansa de a avea mai multe locuri de muncă aproape de casă.

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