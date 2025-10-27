De la Facebook la ChatGPT: schimbarea liderului care ne modelează gândirea

Într-un interviu din 2009, Mark Zuckerberg, atunci în vârstă de 25 de ani, oferea o viziune grandioasă asupra identității umane în era digitală.

„Ai o singură identitate”, spunea fondatorul Facebook. „Zilele în care îți arătai o imagine diferită la birou față de cea pentru prieteni se apropie de sfârșit. A avea două identități înseamnă lipsă de integritate.”

La acel moment, rețeaua sa socială, lansată de doar cinci ani, modela deja viața a peste 350 de milioane de oameni. Ca și Google, care își propunea „să organizeze informația lumii”, sau Apple, care a adus internetul în buzunarul fiecăruia, Facebook redefinea felul în care oamenii se percepeau pe ei înșiși și între ei.

Astăzi, la 16 ani distanță – și după mai multe „identități” proprii, de la tânărul în hanorac la CEO-ul în costum și, mai nou, sportivul pasionat de arte marțiale – Zuckerberg pare să piardă teren în fața unui alt lider al tehnologiei: Sam Altman, scrie Business Insider.

De la „a posta” la „a formula”

ChatGPT, instrumentul lansat de compania lui Altman, OpenAI, are în prezent peste 800 de milioane de utilizatori săptămânali – de 40 de ori mai mulți decât avea Facebook în al treilea său an de existență. Aproximativ 10% dintre adulții din lume folosesc chatbotul lunar: pentru a scrie e-mailuri, a planifica călătorii, a căuta informații medicale sau chiar a cere sfaturi sentimentale.

Ads

Dacă Zuckerberg ne-a învățat să postăm, Altman ne învață să „promptăm” – să dăm comenzi care ne definesc rezultatele. Dacă ultimele două decenii au fost despre cum ne prezentăm, următoarele par să fie despre cum ne creăm.

Facebook a rescris modul în care ne raportăm la propria imagine. Poze, reacții, like-uri și filtre au construit o versiune digitală a fiecăruia dintre noi. Platforma promitea „să aducă lumea mai aproape”, dar nu și să ne arate fără mască.

În universul lui Altman, accentul s-a mutat de la prezentare la generare. Noile instrumente de inteligență artificială nu mai șlefuiesc realitatea, ci o reimaginează. Cu Sora, un utilizator poate transforma o idee vagă într-un clip realist; fotografiile sunt reinterpretate în stil anime, iar videoclipuri false pot aduce la viață figuri istorice sau vedete decedate.

Intimitatea și algoritmul

Schimbarea e vizibilă și în viața personală. O soție povestea recent că soțul ei, nepriceput la cadouri, a reușit, în sfârșit, să o surprindă perfect. Confesiunea lui: „M-a ajutat ChatGPT.”

Ads

Întrebarea care rămâne: cât din relațiile noastre devine, fără să ne dăm seama, co-creație om–mașină?

La locul de muncă, transformarea este deja în plină desfășurare. Studii arată că instrumentele generative pot crește viteza și calitatea muncii, în special pentru angajații mai puțin performanți. Dar pot produce și efectul invers: mai mult conținut mediocru, mai puțină gândire originală.

Dacă rețelele sociale ne-au învățat să ne construim identitatea pentru computer, acum computerul începe să ne construiască identitatea pentru noi.

De la rețele la fluxuri închise

Sub această schimbare se ascunde o transformare profundă a modului în care circulă informația. Facebook redistribuia atenția: oamenii publicau, iar alții descopereau conținutul.

Inteligența artificială schimbă modelul. Modelele lingvistice preiau conținutul webului și îl sintetizează, oferind răspunsuri directe în locul unei liste de linkuri.

Zuckerberg a început cu o rețea pentru studenții de la Harvard, care apoi a conectat miliarde de oameni. Grupurile de Facebook au adus împreună părinți, pasionați de păsări sau vorbitori de engleză din întreaga lume.

Ads

Dar algoritmii care ne-au apropiat au reușit și să ne separe. Fiecare utilizator a fost plasat într-un ecosistem informațional propriu, unde convingerile se întăresc și opiniile contrare dispar. Criticii au acuzat platforma că a amplificat dezinformarea și teoriile conspirației.

Altman nu promite o nouă comunitate globală. El se concentrează asupra relației dintre om și mașină.

De la agora publică la camera privată

Unii folosesc ChatGPT drept terapeut sau antrenor de viață, lucru pe care Altman însuși îl consideră „incomod”. Alții dezvoltă atașamente emoționale față de chatbot. OpenAI pregătește chiar un mod „adulți”, care va oferi conținut erotic personalizat — o tranziție de la piața publică la intimitatea virtuală.

Dar aceste schimbări vin cu prețul lor. Un studiu realizat de OpenAI și MIT Media Lab a descoperit că utilizatorii intensivi ai chatbotului se simt mai singuri. În Congresul american, părinții a doi adolescenți care s-au sinucis după ce au interacționat cu chatboți au vorbit despre riscurile psihologice ale acestei tehnologii.

Ads

De la atenție la intenție

Meta are încă un avantaj uriaș: 3,5 miliarde de utilizatori activi zilnic. Algoritmii tot mai rafinați îi permit companiei să mențină atenția publicului. Altman, însă, mută accentul de la atenție la intenție – de la ce privim, la ce gândim și cum formulăm gândurile, subliniază Business Insider.

Zuckerberg nu renunță. Meta investește miliarde în centre de date, cipuri și cercetare în inteligență artificială, promițând „superinteligență personală pentru toți” – o replică directă la viziunea lui Altman.

Există potențial: colaborarea om–mașină poate democratiza creativitatea, poate ajuta oamenii să scrie mai bine sau să comunice mai clar. Dar există și riscul ca, pe măsură ce ne bazăm pe algoritmi pentru primele idei și primele răspunsuri, să confundăm ceea ce gândim noi cu ceea ce ne este sugerat.

O nouă eră a gândirii asistate

Dacă epoca rețelelor sociale a fost despre cine suntem online, era inteligenței artificiale este despre cine ne lăsăm să devenim.

Zuckerberg a modelat felul în care ne-am privit unii pe alții. Altman modelează, tot mai mult, felul în care ne gândim pe noi înșine, subliniază BI.

Ads