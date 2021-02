Influencerul. Portret-robot (sau Portretul Robotului?)

Influencerul poate fi urmarit cu aceeasi privire curioasa si derutata cu care ne uitam la un ornitorinc: el (ornitorincul, nu influencerul) e mai mult rata sau mai mult castor? Asa e el in mod natural sau l-a produs cineva din joaca? Musca sau doar apuca? Asa si cu personajul nostru - e posesorul unei identitati virtuale , difuze, cu stranie aura de hibrid genetic.La prima vedere, pare ca a rezultat din incrucisarea in laborator a unui jurnalist de scandal cu un dealer de halucinogene si cu un chibit cu ani de experienta la marginea meselor de table. Nu e exclus ca in reteta sa fi scapat si ceva din genele unui judecator de inalta curte si ale unui carmaci de canotaj (stiti, sportivul acela suspect care urla din rarunchi la cei care trag de vasle, ca si cum nu le-ar fi soarta suficient de grea).Cum probabil ca s-a inteles deja, in acest text (care ar avea ceva sanse sa nu fie un pamflet) nu este vorba de influencerii "de imagine", de elita "cocalarilor si pitipoancelor". Este vorba de influencerii "literati" - care, in principiu, scriu mai mult decat se pozeaza, si ale caror pretentii culturale sunt mult mai mari decat simpla exhibare. Sigur ca exhibarea le este comuna celor doua subspecii, dar exista cateva diferente pe care nu le-as neglija. De exemplu, influencerul de tip "Pitzi" joaca mai sincer jocul digital al aparentelor - "uite cum ma prefac eu ca sunt fain(a) si perfect(a). Pwp!".Pornografia lui "Pitzi", fara a fi mai putin nociva, are o oarecare urma de onestitate: are un corp, pe ala il tuneaza, il impopotoneaza, si tot pe ala il trage intr-un miliard de poze si ti-l arunca in ochi, decorandu-l eventual cu un citat jumulit de pe net - mai mult nu are, mai mult nu da.In comparatie cu ea, influencerul nostru, pentru ca e "literat" si cu pretentii, e cu mult mai pervers. Si el se exhiba pe micile si foarte micile ecrane, numai ca la el duckface-urile botoxate se transforma in fraze catchy, decolteurile siliconate in retorica si fesele ferme in sentinte strivitoare. Spre deosebire de "Pitzi", el nu iti ofera o anatomie bruta si vulgara, oh, nu, vai, el e un aristocrat, un conte al digitalului si un duce al algoritmilor. Discursul lui e mereu subtire , scuze, slim, la fel de slim, ca ecranul din care (ne) (i) radiaza. In nobletea lui vorbeste despre Atitudine, despre Mentalitate, despre Valori si Schimbare, iar cuvintele-i seducatoare i se rostogolesc din gura ca perle nobile. In acest timp, cu miscari de macho, isi da jos armura ranforsata de hastaguri, seducand cateva mii de spirite frigide, pe care le tranteste apoi de propriul wall cu fermitatea lui Antonio Banderas pe cand era tanar si feroce.Te uiti in subsolul paginii lui, si ai senzatia ca ai intrat neinvitat in mijlocul unei orgii - o camera umeda si incinsa, unde peste tot zboara like-uri si wow-uri, iar pe jos e plin de inimioare sifonate si imprastiate. Influencerul e abuser-friendly. Si, din pacate, spre deosebire de "Pitzi", nu exista filtru pentru pornoretorica lui."Pitzi" foloseste social media ca spatiu de divertisment gregar si superficial. Influencerul, din contra, pretinde ca social media sunt mult mai nobile, ca sunt agora, amvon, tribuna. Prin urmare, in vreme ce "Pitzi" ofera o dulceaga pace kitsch, influencerul nostru e mereu intr-un razboi (sau, mai exact, intr-un "teatru de razboi"): el "se implica", el lupta si cheama la lupta, fluturand sloganuri, zbarnaindu-si epiglota si mitraliind eroic opinia publica prin revoltate semne de exclamare.Cred ca aici transpare destul de clar una dintre functiile lui: aceea de a mentine o anumita constanta a revoltei sociale pe care, monopolizand-o in tarcul propriului discurs de la bun inceput, o dezamorseaza si o face irelevanta.Cautati prin toate cotloanele internetului, nu veti gasi influencer linistit sau impacat, pentru ca asa ceva nu exista. Fiind un avatar al hipertehnologiei ce nu cunoaste oprire, revolta ii sta pururi ca rama de profil, iar starea lui e nestarea. Influencerul scrie cu aceeasi harnicie cu care scarabeul isi impinge neobosit bilutele lui de balegar.Influencerul e robul numerelor. El e cu cantitatea, nu livreaza la bucata, ca nu renteaza, el numai la bax si la palet; e posedat de demonul hipermarketului - vinde mult, ieftin si cu reduceri. El este, prin definitie, productiv. Productiv ca tusea. Ia-i counterul de like-uri si vei obtine un amputat care se zvarcoleste in chinuri, pentru ca centrul sau de greutate este in ce receptioneaza, nu in ceea ce emite. Daca postarea sa, Zuckerberg-fereste, nu avea reach-ul asteptat, ofta-va: "multi chemati, putini alesi". Insa daca succesu-i va surade roz, mai cautat va fi de agentiile de publicitate , mai rotofei ii va fi orgoliul si mai rodnic ii va fi product placementul.Din acest motiv, el poate - si trebuie - sa se pronunte cu privire la o-r-i-c-e. Urmarindu-l, ai impresia ca toate ariile de competenta din toata lumea asta nebuna si paradoxala, complexa si infinit nuantata, s-au contopit intr-un domeniu, unul singur, si atat de mic incat poate incapea lejer, ca o firimitura, sub tasta Enter a device-ului de pe care scrie.Influencerul, desi modern pana la fibra sa (banuiesc ca e vorba de o fibra optica), are astfel ceva ptolemeic in el - iti lasa impresia ca nu e un simplu muritor in carne si oase, ci un centru radiant al galaxiei virtuale. Influencerul nu publica , nu opineaza, nu formuleaza puncte de vedere elaborate dupa un minim efort reflexiv. Nu - el emana, el insufla stari de spirit - el e un curent de aer cald, un foehn care-si face loc in spatiul speologic si putin mobilat dintre urechile followersilor care orbiteaza in juru-i.Followersi - asa se numesc, iar aroma religioasa nu este deloc intamplatoare. Fiinte care renunta de bunavoie si nesilite de nimeni la intelectul propriu (ma rog, pe alocuri, nici nu prea au la ce renunta, ceea ce face sarcina lor mult mai usoara); oameni care isi asuma sa se infraneze de la ispita gandirii, facandu-se vase curate care primesc mesajul de la sursa, fara cracnire, fara vreun dubiu. Si, imediat dupa primire, il propovaduiesc, il dau mai departe (fidel, cu share, printscreen sau copy-paste) intr-o evanghelizare zilnica a scepticilor si necredinciosilor din toate triburile obscure ale lumii digitale.(Astfel, un alt rol al influencerului, prin followersii lui, este acela de a lega imprevizibila zeama sociala intr-un tot. El tinde sa faca pentru societate ceea ce face gelatina pentru piftie: o omogenizeaza, adica o face mai usor de manipulat si de consumat. Si, nu in ultimul rand, mai usor de... tremurat).De la un punct incolo, ii poti repera pe followersi tot asa cum un poate un caine politist sa adulmece droguri ascunse prin valize. Uneori simti imediat un iz suspect in nari, o combinatie imposibila de misticism si astigmatism. Rasunatoare le e vocea, orb le e entuziasmul. Iti spui prudent, ca inainte de a aprinde becul intr-o camera in care miroase a gaz: "mai, pe-aici se simte ca a trecut un influencer". Caz in care e bine sa pasesti cu grija. Sau mai bine sa iesi...O alta functie a influencerului este aceea de premestecare a realitatii. Nu mai retin cine (poate Jules Renard?) definea criticul literar ca pe un tip care, in loc se se bucure deplin de piersica zemoasa si coapta a textului, prefera sa o mestece un pic intre falci, dupa care sa o scoata din gura si sa inceapa sa ne-o analizeze asa cum e: baloasa si terciuita, cu sucul scurgandu-i-se printre degete. Cam tot la fel procedeaza si influencerul cu realitatea . Serviti? Aici sau la pachet?Uniti in muget si-n (ne) simtiri, adeptii influencerului rumega harnic ceea ce deja a premestecat el. Discernamantul e pana la urma o problema stomatologica, trebuie sa ai canini tari si incisivi strasnici ca sa sfasii carnea atoasa a aparentelor de pe oasele hranitoare ale ideilor bune. Daca esti hranit cu lapte praf de mic, e posibil sa iti rupi dintii. Nu face eforturi sa-i intaresti. Mai bine cauta un influencer. Sau nu il cauta, ca oricum ajunge el la tine si e gata sa iti spuna el dinainte tot ce trebuie sa stii. Si e gratis!Pana la urma, ne place sau nu, influencerul este produsul necesar al tehnologiei zilelor noastre. Luati pe sus de torentul digital, oamenii au nevoie de ghidaj cum au nevoie liceenii de rezumate la Enigma Otiliei - ca sa-si compenseze lenea si groaza in fata preamultei informatii care trebuie pusa cumva intr-o ordine, intr-o ierarhie in care, macar formal, exista lucruri importante si lucruri mai putin importante. Dupa scurta vreme, vor sti ca problemele cu adevarat serioase se gasesc pe wall-ul influencerului. Daca nu sunt acolo, nu exista sau sunt irelevante.Efectul pervers al acestui fapt: problemele sunt serioase doar daca razbat pana la urechile lui, iar el decide sa le rosteasca, acordandu-le suveran dreptul la atentia publica. Dezbaterea depinde de aceasta razbatere. Astfel, influencerul pare fantoma digitala a vechiului "caine de paza al Democratiei", bantuind si latrand in jurul casei parasite dupa ce Stapana singura si cam senila a fost dusa la azil. (Nu va ingrijorati, n-a murit, aparent se tine bine batrana Democratie , ia un pumn de pastile pe zi, e legata la aparate, dar intra des pe Facebook si Twitter - mai mult pentru meme. Zambeste des, sau o fi de la pareza).Acest text pe cale sa se incheie nu nutreste speranta desarta a vreunei "reforme". Nu v-am irosit timpul pana acum ca sa va marturisesc ca eu visez naiv la influenceri mai buni. Institutia influencerului nu poate fi reformata, fiind o functie necesara a lumii hiperinformatiei, deci a spectacolului. Nu exista siderurgie fara fochisti, medicina fara doctori si social media fara influenceri. Din acest punct de vedere, specia influencerului are imunitate, nu are pradatori naturali.(Singurul pradator pe care cred ca il are este doar acela non-natural, cand oamenii vor fi gata sa creada ca o "inteligenta" artificiala scrie mai "influent" decat el. Nu e sigur ca il va elimina, poate vor dezvolta o relatie de simbioza. Sau poate chiar de rudenie, intrucat in cocktailul lui genetic, influencerul pare sa aiba strecurate si ceva gene din algoritmul al carui avatar e)."Solutia" este, in mod necesar, atitudinea personala. Nu rezolva problema, dar o tine la suficienta distanta cat sa-ti tii mintea intreaga. E o ispita facila, mult prea facila, sa intri in colcaiala social media cu speranta unei dezbateri rodnice. Cu greu ma pot gandi la o mai proasta utilizare a unor bune intentii. Asta inseamna sa uiti un adevar elementar: ca influencerul nu e acolo ca sa invete el insusi, sa se razgandeasca ori sa se lamureasca de contrariu. El e acolo pur si simplu pentru ca indeplineste, cu mai mult sau mai putin talent, functiile de mai sus (si de buna seama si altele). A intra in jocul lui (care se joaca permanent pe terenul lui propriu) necesita permanent aportul tau, participarea ta, contributia ta generoasa de timp, nervi si atentie.Cred ca relatia cu influencerul ar trebui sa se rezume la minima prudenta pe care o ai cand treci pe langa cainele vagabond - te uiti la el doar cat sa te pazesti de muscatura. In rest, iti vezi de ale tale si iti castigi timp sa te ocupi de lucruri - daca nu neaparat marete, macar mai curatele si mai tihnite.Si cred ca ar mai fi un motiv pentru care e bine sa ne vedem doar de treburile noastre, nu si de ale influencerului. Pentru ca, in esenta, marea, suprema victima a abuzului influencerilor este realitatea. Prin obsesia comentarii neintrerupte, prin colmatarea cu opinii, prin simplificare, prin blocarea discursului intr-un obsedant prezent continuu, influencerul ne absoarbe intr-o oglinda deformata, ne aspira intr-un taram fictiv, intr-un inlocuitor de realitate mult mai toxic decat poate fi realitatea de sordida. Nu cred ca putem contrabalansa irealitatea lui virtuala decat intr-un singur fel: traind cat mai mult, mai prezent si mai viu in afara ei, adica in realitatea careia nu ii poti da share.Exista o distanta intre realitatea de la firul ierbii si cloud-ul aristocratic al influencerului Cu cat ii acordam acestuia mai multa atentie, cu atat distanta creste, se face mai mare, tot mai mare.De neparcurs.Ca de la(influen) cer...... la pamant.Articol publicat si Marginaliaetc.ro