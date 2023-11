Facebook se pune bine cu presa, ca sa scape de stigmatul "stirilor false"

Compania Facebook a lansat, miercuri, "Journalism Project", in contextul in care cea mai mare retea de socializare din lume cauta sa-si consolideze relatia cu organizatiile media.

Lansarea vine la mai putin de o saptamana dupa ce compania fondata de Mark Zuckerberg a primit-o in randurile sale pe Campbell Brown, fost reportera, prezentatoare si gazda de televiziune de la CNN, pentru a conduce echipa de relatii cu organizatiile media.

Potrivit anuntului facut miercuri de Facebook, noul proiect se va concentra pe imbunatatirea formatelor de relatare a evenimentelor precum "Live", "360" si "Instant Articles", informeaza Reuters.

De asemenea, compania a anuntat ca va testa o caracteristica a instrumentului "Instant Articles" pentru a permite cititorilor sa consulte in acelasi timp mai multe articole de la organizatiile media preferate.

Facebook va colabora in acest sens cu organizatii terte in vederea promovarii acuratetii informatiilor si pentru a-i ajuta pe utilizatori sa decida care surse sunt de incredere, in incercarea de a scapa de stigmatul "stirilor false".

Reteaua a fost acuzata in ultimele luni ca nu face indeajuns de multe eforturi in ceea ce priveste stirile false distribuite de utilizatori in timpul campaniei prezidentiale din Statele Unite si se afla in plin proces de a remedia situatia.

"Facem multe eforturi pentru dezvoltarea unui ecosistem de stiri sanatoase si a jurnalismului", sustine intr-un mesaj postat pe blogul Facebook Fidji Simo, director de produs in cadrul companiei.

Totodata, Facebook a anuntat, miercuri, ca ia in calcul introducerea calupurilor de publicitate in cadrul clipurilor video. Compania a testat anterior un astfel de format publicitar pentru Facebook Live.

