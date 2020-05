Jumatate din angajatii Facebook vor lucra de la distanta pana in 2030

Ziare.

El anticipeaza ca, in urmatorii cinci pana la zece ani, aproximativ 50 la suta din forta de munca a Facebook va lucra de la distanta. Aceasta ar insemna o schimbare semnificativa a concentrarii de personal care ar putea modifica radical modul de functionare a companiei.Acest proces va incepe cu "o deschidere agresiva a recrutarii la distanta" - mai intai in Statele Unite, apoi in afara acestora - dincolo de centrele urbane unde Facebook are birouri."Nu mi se pare prea bine sa limitam angajarea la persoane care locuiesc in jurul birourilor", a spus Zuckerberg.De asemenea, Facebook va permite angajatilor existenti sa aplice pentru a lucra de la distanta. Celor care au demonstrat performante bune si sunt capabili sa lucreze de la distanta li se poate permite acest lucru permanent. Facebook a spus deja ca marea majoritate a personalului poate lucra de acasa pana la sfarsitul acestui an.Anuntul Facebook, pe care Zuckerberg l-a transmis angajatilor intr-o sesiune de Q&A (intrebari si raspunsuri) la nivel de companie joi, vine dupa ce Jack Dorsey, seful Twitter si al companiei de plati mobile Square, a anuntat ca angajatii de la ambele companii ar putea lucra de la distanta de acum inainte. Compania canadiana de e-commerce Shopify a anuntat joi o masura similara.Chiar daca la Facebook acest proces se anunta a fi treptat, masura marcheaza o schimbare seismica pentru Silicon Valley si afacerile americane in general, mai ales daca alte companii sunt inspirate sa-i urmeze exemplul, apreciaza NBC News.Cercetari recente realizate de Universitatea din Chicago au estimat ca 37% din locurile de munca din SUA pot fi efectuate de acasa. Numarul este insa mai mare in domenii precum Silicon Valley (51 la suta) si San Francisco (45 la suta). Dar doar 2 la suta din forta de munca americana lucreaza de acasa in mod regulat, potrivit Biroului pentru Statistica Muncii.Nicholas Bloom, profesor de economie la Universitatea Stanford, care a facut cercetari ample asupra muncii descentralizate, a declarat ca anticipeaza ca aceste numere vor fi mai mult decat duble dupa pandemie. Acest lucru va avea implicatii majore pentru angajati, companii si chiar orase americane.Bloom a citat un studiu care arata ca productivitatea angajatilor creste cu 13 la suta atunci cand oamenii lucreaza de acasa, chiar si atunci cand alti factori, cum este creativitatea, scad.In ianuarie, Zuckerberg a prezis ca societatea va primi "ochelari de realitate augmentata" care vor oferi oamenilor "posibilitatea de a fi 'prezenti' oriunde"."Astazi, multi oameni simt ca trebuie sa se mute in orase, pentru ca acolo sunt locurile de munca. Dar nu exista suficiente locuinte in multe orase, asa incat costurile locuintelor cresc in timp ce calitatea vietii scade", a scris seful Facebook la 9 ianuarie intr-o postare pe reteaua sociala."Imaginati-va daca ati putea trai oriunde ati alege si accesa orice loc de munca oriunde altundeva. Daca vom duce la capat ceea ce construim, acest lucru ar trebui sa fie mult mai aproape de realitate pana in 2030".