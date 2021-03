Tragedie in lumea teatrului, un cunoscut actor roman s-a sinucis. Care a fost ultimul sau mesaj pe Facebook

In ultima postare pe Facebook , Ciprian Nemesiu anunta ca incepe un nou curs de improvizatie."Incep...din nou. Habar n-am cate cursuri am tinut pana acum. Nu am avut niciodata liste de genul. Ce stiu e ca ma bucur de fiecare data ca si cum ar fi prima oara. Nici n-are cum sa fie altfel. Cursurile de impro sunt misto - cunosti oameni noi, ai parte de provocari noi, te dezvolti distrandu-te, mai spui ce-ti trece prin minte fara sa fii judecat... scoti sufletul la zburdat. Si chiar daca stau pe margine ... ma bucur de ce se intampla in fata mea. Atat. Va astept sa facem un curs, asa, ca dupa multe luni de stat in casa", a scris Ciprian Nemesiu pe Facebook.Ciprian Nemesiu era si economist si a facut parte din echipa hotelului Howard Johnson Grand Plaza Hotel (actualul Sheraton) si Ramada Plaza. A avut colaborari cu televiziunile Brava Tv, Happy Fish si Digi 24 si cu majoritatea teatrelor din Bucuresti. A dezvoltat trupa de teatru de improvizatie "Freeze", care activeaza cu succes pe scenele bucurestene. Ciprian Nemesiu a absolvit Facultatea de Actorie din cadrul Universitatii Spiru Haret si Facultatea de Relatii Economice din cadrul Universitatii Romano-Americane.