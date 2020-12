Adjunctul Politiei Olt, mesaj sfasietor despre fiul sau mort, pe care l-a scos chiar el din masina distrusa in accident

"Buna ziua oameni frumosi!!! Sunt tatal lui Marius! Durerea in suflet pe care o am sa nu o aiba nimeni, niciodata!!! Nu exista cuvinte de pretuire pentru Dumneavoastra, oameni frumosi, cei care l-ati cunoscut, ati fost alaturi de copilul meu in timpul vietii, dar si pentru ultima oara!!! Nu mi-am dat seama cat de mult este iubit!!! Pentru mine ziua de 2 Decembrie nu mai exista!!! Doamne, Dumnezeule mare, te rog sa ai grija de MARIUSICA, acolo unde l-ai luat, iar mie da-mi putere ca impreuna cu sprijinul moral al dumneavoastra sa trec peste cumplita tragedie!!! Doamne, Dumnezeule mare, te rog sa faci cumva ca aceste nenorociri sa nu mai existe in viata nimanui!!! Doamne, odihneste-l in pace si liniste, pana voi ajunge si eu... ", este mesajul comisarului-sef Cristinel Radoi, adjunctul inspectorului sef al IPJ Olt, tatal sportivului, postat pe contul de Facebook al tanarului, conform Adevarul.ro Marius Radoi, campion balcanic la tenis de masa, la cadeti, in 2016, a decedat la varsta de 19 ani, intr-un accident rutier, informeaza Federatia Romana de Tenis de Masa, conform news.ro."O veste trista si aproape incredibila a facut, in aceasta dimineata, inconjurul lumii tenisului de masa romanesc. La numai 19 ani, Marius Radoi si-a pierdut viata intr-un accident de masina. Marius a fost legitimat la CSM Slatina, iar din vara se transferase la CSM 2007 Focsani. Transmitem condoleante familiei indoliate si pastram un moment de reculegere in amintirea lui Marius", a precizat FR Tenis de Masa.Potrivit stirileprotv.ro, accidentul s-a petrecut miercuri, in jurul orei 22.00, pe drumul national DN 65, in localitatea Negreni.Marius Radoi, fiul adjunctului IPJ Olt Cristian Radoi, aflat singur in masina, a derapat cu autovehiculul intr-o curba si a lovit un cap de pod.In urma impactului, tanarul, proaspat student, si-a pierdut viata. Eforturile echipajelor de prim ajutor si ulterior ale medicilor de la spital au fost zadarnice.CITESTE SI: Un barbat din Husi si-a violat in repetate randuri fata in varsta de 13 ani, care suferea de un handicap mintal accentuat