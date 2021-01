Alexandru Cumpanasu continua manipularea pe internet. Ce le-a transmis copiilor despre ancheta Politiei care il vizeaza

"Minciuna ordinara marca DIGI - Antena 3: NU ESTE REAL CA SE FACE VREO VERIFICARE SAU EXISTA DOSAR PENAL IN CE MA PRIVESTE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA MEA EDUCATIVA DE PE TIKTOK‼️", a scris Cumpanasu.De asemenea, acesta a mentionat ca va cere verificarea activitatii sala pe TikTok si ca a depus plangere impotriva deputatului PNL Pavel Popescu si a jurnalistilor Oana Zamfir si Sorin Rosca Stanescu Politia Capitalei si Parchetul Judecatoriei Sectorului 4 s-au autosesizat si fac verificari in cazul postarilor si discutiilor lui Alexandru Cumpanasu pe reteaua sociala chinezeasca TikTok. Ar putea fi vorba despre diverse infractiuni , precum coruperea minorilor.Astfel, unei minore i-a spus "tu ai un par frumos, esti o fata destul de dezvoltata", iar in alte discutii a vorbit despre "dotarile" sale naturale.Contul prin care Cumpanasu incurajeaza ura fata de scoala, minister si profesori se numeste "profu.online" si a ajuns sa fie urmarit de peste 500.000 de copii din Romania. Totodata, cu sustinerea acestuia, minorele danseaza intr-un mod necorespunzator si transmit prin videoclipuri mesaje dusmanoase cadrelor didactice."Profu online" se filmeaza pe bancheta din spate a masinii in timp ce face interventii pline de vulgaritati, videoclipuri care atrag peste o suta de mii de aprecieri. Intr-un videoclip de 100.000 de aprecieri, Cumpanasu sustinea afirmatii exagerate conform carora organizatiile internationale au interzis utilizarea telefonului la scoala online, iar in alt videoclip de 121.000 de aprecieri spune ca o profesoara care da teste scurte elevilor este obisnuita "cu maxim 15 minute".CITESTE SI: "Spovedania" deocheata a lui Cumpanasu in fata a jumatate de milion de elevi. Cum raspandeste "profu" discursul urii impotriva scolii, pe TikTok