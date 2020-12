Amenzi dupa o petrecere in plina pandemie. Politia s-a sesizat dupa o postare pe Facebook. Floricica Dansatoarea, printre petrecareti: Politia sa se duca la parlamentari

"In data de 26.12.2020, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 4 Politie s-a sesizat din oficiu, in urma unei postari in mediul on line, cu privire la desfasurarea unui eveniment privat. Au fost identificate persoanele care l-au organizat, fiind sanctionate contraventional cu amenda in valoare de 2.000 de lei fiecare, fiind desfasurate activitati in vederea identificarii tuturor participantilor", a anuntat Politia Capitalei.Intr-o reactie postata pe pagina sa de Facebook , Floarea Dragomir a criticat politistii care au amendat-o."Politia sa se duca la parlamentari, nu sa ma caute pe mine! Sa va fie rusine la toti politistii ca eu v-am iubit si v-am respectat." a spus aceasta care s-a plans de faptul ca a mai fost amendata de catre politie si "nu a avut porc pe masa de sarbatori".Floricica Dansatoarea s-a remarcat in spatiul public in timpul protestelor impotriva lui Klaus Iohannis si are aproape 243 de mii de urmaritori pe pagina de Facebook.CITESTE SI: