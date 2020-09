Antonia Pup, fosta eleva cu 10 la Bac, despre lipsa regulilor pentru inceperea scolilor: "S-a pierdut atata timp ca sa ne facem ca ne consultam unii pe ceilalti"

"Ce irosire de timp si resurse (de toate tipurile) imi par acele chestionare dedicate elevilor/parintilor/profesorilor, care circulau intr-o veselie saptamana trecuta pe internet, avand ca tema centrala: cum ati vrea sa inceapa scoala? Pai, eu as vrea sa inceapa fizic, eventual sa recuperam continuturile pierdute online si sa avem posibilitatea sa ne adaptam propriul program de invatare individual. Puteti sa asigurati asta? Nu, evident, pentru ca sistemul educational este unul in care solutiile mici, stramte sunt cheia, confortul de moment este obiectivul principal si "vedem noi ce facem dupa".S-a pierdut atata timp ca sa ne facem ca ne consultam unii pe ceilalti, ca sa ne dam seama ca acele coordonate care caracterizeaza inceputul anului scolar si continuitatea procesului educational se schimba de la o zi la alta. Lipsa consultarilor mi se pare o falsa problema in contextul in care majoritatea deciziilor se iau pe baza unui decont electoral anticipat si nu pe ceea ce spun specialistii (cred ca macar intr-o criza sanitara si educationala puteam sa ii scoatem pe ei in fata).Nu o sa ezit sa dau din nou exemplul Republicii Moldova. Au iesit cu scenariile gata, argumentate, detaliate pe proces, de acum o luna. Nu au avut grupuri de lucru inutile gen Romania Educata style si nu au circulat sondaje online gen Ministerul Educatiei si Cercetarii. Si asta pentru ca au lideri constienti ca administreaza un sistem, girat de o institutie guvernamentala, nu un butic", a scris aceasta pe pagina ei de Facebook.